Sergen Yalçın'dan sürpriz 11
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile deplasmanda karşılaşacak.
MAÇ SAAT 20.00'DE
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Karşılaşmanın VAR koltuğunda Cihan Aydın oturacak.
İLK 11'LER
Fatih Karagümrük: Grbic, Esgaio, Atakan, Roco, Balkovec, Doh, Kranevitter, Camacho, Tiago, Serginho, Fofana.
Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Paulista, Emirhan, Jurasek, Ndidi, Orkun Kökçü, Cengiz, Cerny, Jota Silva, El Bilal.