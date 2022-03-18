Şeref Eroğlu: U23'teki başarımızı Macaristan'da tekrarlamak istiyoruz

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, "Kendini ispat etmiş Avrupa, olimpiyat ve dünya şampiyonu olmuş kardeşlerim hiç durmuyor.
Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, "Kendini ispat etmiş Avrupa, olimpiyat ve dünya şampiyonu olmuş kardeşlerim hiç durmuyor. Hepsi el ele vermiş, yoğun bir tempo içerisinde çalışıyorlar" dedi. Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenecek Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'na katılacak A Milli takım kadrosu açıklandı. 28 Mart-3 Nisan 2022 tarihlerinde arasında yapılacak şampiyonada yer alacak sporculara güvendiklerini kaydeden Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, serbest ve grekoromen stilde gerçekleştirilecek turnuvaya iyi hazırlandıklarını söyledi. Başkan Eroğlu, "Güreş ailesi olarak mutluyuz, gururluyuz. Geçen hafta Bulgaristan'da yapılan U23 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda tarihi başarılara imza attık. Millilerimiz 20 madalya ile hem en çok kürsüye çıktığı turnuvaya imza attı, hem de 3 ayrı kategoride kürsüde yer alırken, kadınlarda ilk kez Avrupa'da zirveye çıkarak şampiyon olduk. Bu sonuçlar, çıktığımız yolda ne kadar doğru ve haklı olduğumuzu gösterir" diye konuştu."REKORLAR KIRMAK İSTİYORUZ"Aralık ayından bu yana yoğun bir çalışma temposu içinde yer aldıklarını ifade eden Başkan Eroğlu, "Ben burada ter akıtan bütün sporcularıma, onların terini silen antrenörlerine, kondisyonerine ve görev alan herkese teşekkürü borç biliyorum. Bu işler ekip işidir, takım işidir. Biz takım ruhunu yeni yeni yakaladık. Bu işin sırrı çalışmak. Kendini ispat etmiş Avrupa, olimpiyat ve dünya şampiyonu olmuş kardeşlerim hiç durmuyor, hepsi el ele vermiş, yoğun bir tempo içerisindeler. U23'teki başarımızı burada da tekrarlamak, yine rekorlar kırmak istiyoruz, bu ekip bunu başarır. Bu gururu yaşatacak potansiyelimiz, kaliteli sporcularımız var" şeklinde konuştu."GENÇLERİMİZİ A TAKIMA MONTE ETMEK ZORUNDAYIZ""Değişim olmadan gelişim olmaz" diyen Şeref Eroğlu, "Güreş çok ağır ve meşakkatli bir spor. Gerçekten de uzun dönem zirvede kalmak, bu yoğun antrenman temposuna dayanmak her babayiğidin harcı değil. Ancak güreşimizin ve ülkemizin geleceği adına bir taraftan tecrübeye, şampiyonluğa saygı duyacağız, ama diğer taraftan da madalya alamadığımız sıkletlerimizi değiştireceğiz. Bunu da kendi içimizde yavaş yavaş, sağlıklı şekilde yapmak zorundayız. Türk güreşinin geleceği için gençlere yer açılması, onların elinden tutulup şans verilmesi gerektiğine inanıyoruz" diye konuştu."2024'TE BU JENERASYON KEYİFLE İZLENECEK"Başkan Şeref Eroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "İki tane çocuğumuz U23'te Avrupa şampiyonu oldu. Hocalarıyla görüşüp birini serbest, diğerini grekoromen A takıma aldık. 2024 olimpiyatlarına kadar bu gençlerimizi A takıma monte etmek zorundayız aksi taktirde güreşimizin geleceği tehlike altında olur. Biz büyük başarılara imza atmış bir güreş ailesiyiz ve güreşin geleceği de gençlerin elinde. İnşallah 2024'te, milletimizin arkasına yaslanıp keyifle, zevk alarak izleyeceği bir milli takım jenerasyonu oluşturacağız. Bu işi birlikte başaracağız, Allah bize bu yolda yardım edecek. 2024 olimpiyatlarında madalyaları Türk milletine getirmek için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz."GREKOROMEN MİLLİ TAKIM KADROSU: 55 kg Emre Mutlu, 60 kg Kerem Kamal, 63 kg Ahmet Uyar, 67 kg Murat Fırat, 72 kg Cengiz Arslan, 77kg Y.Emre Başar, 82kg Burhan Akbudak, 87kg Metehan Başar, 97kg Beytullah Kayışdağ ve 130 kg Rıza Kayaalp.SERBEST KADIN MİLLİ TAKIM KADROSU50kg Evin Demirhan Yavuz, 53kg Zeynep Yetgil, 55kg Bedia Gün, 57kg Elvira Kamaloğlu, 59kg Elif Yanık, 62kg Yağmur Çakmak, 65kg Aslı Tuğcu, 68kg Aslı Demir, 72kg Buse Çavuşoğlu ve 76 kg Yasemin Adar Yiğit.SERBEST ERKEK MİLLİ TAKIM KADROSU75kg Muhammet Karavuş, 61kg Süleyman Atlı, 65kg M.Recep Aktaş, 70kg Selahattin Kılıçsallayan, 74kg Soner Demirtaş, 79kg Muhammed Akdeniz, 86kg Osman Göçen, 92kg Feyzullah Aktürk, 97kg Burak Şahin ve 125 kg Taha Akgül.- Ankara
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.