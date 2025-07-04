Serdar Dursun Türkiye'ye dönüyor

İran ekibi Persepolis forması giyen milli yıldız Serdar Dursun için yeni bir transfer iddiası ortaya atıldı.

TATANGALAR'IN HEDEFİ SERDAR DURSUN

Süper Lig'e çıkma hedefiyle transfer politikasını yürüten Sakaryaspor, forvet hattı için harekete geçti. Caner Erkin ve Sadık Çiftpınar'ı kadrosuna katan Tatangalar, Serdar Dursun'u da yakından takibe aldı. Serdar Dursun'un tatil için ailesiyle beraber Sakarya'da olduğu belirtilirken, Sakaryaspor taraftarı olduğunu sıklıkla dile getiren tecrübeli ismin transfer ihtimali taraftarları heyecanlandırdı.

TÜRKİYE'YE DÖNMEYİ DÜŞÜNÜYOR

İsmail Kartal'ın çalıştırdığı Persepolis'te oynayan ancak İsmail Kartal'ın ayrılmasıyla Türkiye'ye dönmeyi düşünen Serdar'ın teklifleri değerlendirdiği kaydedildi.

DİĞER TALİP AMEDSPOR

Öte yandan bir diğer talip ise Amed FK. Serdar Dursun için 1. Lig ekiplerinden Amedspor da çalışmalar yürütüyor. Süper Lig'e yükselmek isteyen ve güçlü bir kadro kurmayı amaçlayan Amed'in tecrübeli forvet ile temas kurduğu ve görüşmelere hız verdiği kaydedildi. 33 yaşındaki futbolcunun ailesiyle görüşerek geleceğiyle ilgili karar alacağı belirtildi.

SEZON PERFORMANSI

Persepolis formasıyla geride kalan sezonda toplamda 15 maça çıkan Serdar Dursun,rakip filelere 5 gol attı.