Serdal Adalı, bu iddialar doğruysa Hasan Arat'ı mahkemeye verecek

Sports Digitale'de konuşan Beşiktaş Başkan Adayı Serdal Adalı, istifa eden eski başkan Hasan Arat ve seçimlerdeki rakibi mevcut başkan Hüseyin Yücel ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"BUNDA BİR MANTIK BULAMIYORUM"

"Hüseyin Yücel, 'Seçilemediğim taktirde sayın Serdar Adalı yönetimine 10 milyon Euro bağışlamayı vadediyorum. Kendisi de seçilemediği takdirde 10 milyon Euro bağışlar mı?' dedi. Bununla ilgili neler söylersiniz?" sorusunu yanıtlayan Adalı, "Ben 10 milyon euroyu 10 sene önce bağışladım. Hüseyin Bey belki daha askere bile gitmemişti. Bunda bir mantık da bulamıyorum. Ben neden kaybettiğimde bağışlayayım. Futbol takımının 3 aylık mı alacağı var, yarın beraber yollayalım muhasebeye. Açık artırmaya çıktı mı zararlı çıkar. Ben rakibin yarattığı borcu ödemek için aday oluyorum" cevabını verdi.

"ZEVKTEN DÖRT KÖŞE OLDUM"

Fenerbahçe'yi yendikleri zaman çok mutlu olduklarından bahseden Serdal Adalı, "Fenerbahçe'yi yenmemiz beni çok mutlu etti. Zevkten dört köşe oldum diyebilirim. Ama Maccabi ve Bodo maçlarını da kazansaydık iki misli daha mutlu olurdum" ifadelerini kullandı.

"MİLLETİN AKLIYKA DALGA GEÇİYORLAR"

Hüseyin Yücel'i eleştiren Adalı, "Hüseyin Bey'e ne sorsalar, 'Vallahi haberim yok' diyor. İkinci başkan olarak bunlardan haberi olmayan, engellemeyen adama Beşiktaş'ı nasıl emanet edeceğiz? İkinci başkandan habersiz transfer olur mu? Uçakta kartal işareti yapıp transferleri yaparken siz yaptınız, iyisi sizin, kötüsü başkanın. Bıraksınlar bu işleri, milletin aklıyla dalga geçiyorlar" dedi.

HASAN ARAT İLE SON KONUŞMASI

"Hasan Arat'la son olarak istifa etmeden 1 gün önce konuştuklarını belirten Serdal Adalı, "Bana herhangi bir talebi olmadı. Yakın çevresinden dinlediğim kadarıyla Hüseyin Bey ve ekibinin kendisine "Ya sen istifa et, ya biz gidelim" dediği yönünde bir şey duydum. Nasıl olduğunu çok bilmiyorum. Hasan Arat'ın çıkıp nasıl olduğunun açıklamasını yapması lazım" değerlendirmesini yaptı.

"İBRA ETMEYECEĞİM, SAVCILIĞA VERECEĞİM"

"Hasan Arat'ı ibra edip etmeyeceğine açıklık getiren Adalı, "Hesaplara bakacağım. Dinlediğim hadiselerin %1'ini göreyim, Hasan Arat yönetimini ibra etmeyeceğim. Savcılığa vereceğim hepsini. Hüseyin Yücel'i de vereceğim. O yönetimde kim varsa, bu rezaletin hesabını tek tek soracağım" şeklinde konuştu.

"İNSANLARIN AKLINA GELMEYEN YILDIZLARI ALIRIZ"

Beşiktaş'ın küçülmeyeceğini belirten Serdal Adalı, "Ben ve ekibim gider insanların aklına gelmeyen yıldızı da alırız. 34 yaşındaki adama 30 milyon Euro vermeyeceğim. 73 tane yerli genç yetenek tespit ettik. Bunların içinden hocayla oturacağız. Bunların kararını vereceğiz. Zor günler geçiiyoruz belki ama bu biraz da bizim için hayır oldu. Ciddi hazırlık için de önümüz uzun bir süre var"

"RESMEN BEŞİKTAŞ'I İMHA ETTİLER

Hüseyin Yücel için "40 kişiyi gezip 2'şer milyon Euro alıp borçları ödeyeceğim diyen, sanki takımı başka birileri kurmuş gibi konuşan bir rakip oldu" diyen Adalı, "Ben bunları konuştum Hüseyin Bey'le. Yarın iyi bir program olmasını bekliyorum onla buluşmamızın. Hasan Arat şu an beni arasa, 'Allah şifa versin' derim. Ben Hüseyin Yücel'i, Hasan Arat'ı tanımasam zannedeceğim ki birisi gelmiş siz Beşiktaş'ı imha edin demiş. Sonra Beşiktaş'ı satmanın yolu açılsın. Resmen Beşiktaş'ı imha ettiler" açıklamasını yaptı.

"EN UFAK BİR ELEŞTİRİDE LİNÇ EDİLDİNİZ"

Sosyal medyaya dikkat çeken başkan adayı, "Sosyal medya ekibinin nasıl çalıştığını siz de gördünüz. Mevcut yönetimle ilgili en ufak bir eleştiri yaptığınızda linç edildiniz. Bu yapı aynen kulübün içerisinde devam ediyor. 2000 küsür tane sahte hesaptan bahsediliyor. Sadece bir hesabın altında 600 tane hesaptan bahsediliyor. 2. Başkan olarak isim veremem ama altıma oymayacak birini yapacağım diyebilirim. Son senelerde 2. Başkan'larda bu sıkıntıları yaşadık" dedi.