Üye Girişi
Haberler
ABD Merkez Bankası, faizde indirime gitti
FED, piyasaların merakla beklediği kararı açıkladı
ABD'li senatörlerden Suriye üzerinden Türkiye'ye küstah tehdit
Terörist Mazlum Abdi'yi dinlediler, Türkiye'yi tehdit ettiler
Çarpıcı iddia: Esad, askeri hedeflerin koordinatlarını İsrail'e verdi
Esad, kaçmadan önce askeri hedeflerin koordinatlarını İsrail'e verdi
Trump'ın Erdoğan'la ilgili sözleri Özgür Özel'i çileden çıkardı
Trump'ın Erdoğan'la ilgili sözleri Özgür Özel'i çileden çıkardı

Serdal Adalı, bu iddialar doğruysa Hasan Arat'ı mahkemeye verecek

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Göreve geldiği takdirde hesapları inceleteceğini belirten Beşiktaş Başkan Adayı Serdal Adalı, "Dinlediğim hadiselerin %1'ini göreyim, Hasan Arat yönetimini ibra etmeyeceğim. Savcılığa vereceğim hepsini. Hüseyin Yücel'i de vereceğim. O yönetimde kim varsa, bu rezaletin hesabını tek tek soracağım" ifadelerini kullandı.

Sports Digitale'de konuşan Beşiktaş Başkan Adayı Serdal Adalı, istifa eden eski başkan Hasan Arat ve seçimlerdeki rakibi mevcut başkan Hüseyin Yücel ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"BUNDA BİR MANTIK BULAMIYORUM"

"Hüseyin Yücel, 'Seçilemediğim taktirde sayın Serdar Adalı yönetimine 10 milyon Euro bağışlamayı vadediyorum. Kendisi de seçilemediği takdirde 10 milyon Euro bağışlar mı?' dedi. Bununla ilgili neler söylersiniz?" sorusunu yanıtlayan Adalı, "Ben 10 milyon euroyu 10 sene önce bağışladım. Hüseyin Bey belki daha askere bile gitmemişti. Bunda bir mantık da bulamıyorum. Ben neden kaybettiğimde bağışlayayım. Futbol takımının 3 aylık mı alacağı var, yarın beraber yollayalım muhasebeye. Açık artırmaya çıktı mı zararlı çıkar. Ben rakibin yarattığı borcu ödemek için aday oluyorum" cevabını verdi.

"ZEVKTEN DÖRT KÖŞE OLDUM"

Fenerbahçe'yi yendikleri zaman çok mutlu olduklarından bahseden Serdal Adalı, "Fenerbahçe'yi yenmemiz beni çok mutlu etti. Zevkten dört köşe oldum diyebilirim. Ama Maccabi ve Bodo maçlarını da kazansaydık iki misli daha mutlu olurdum" ifadelerini kullandı.

"MİLLETİN AKLIYKA DALGA GEÇİYORLAR"

Hüseyin Yücel'i eleştiren Adalı, "Hüseyin Bey'e ne sorsalar, 'Vallahi haberim yok' diyor. İkinci başkan olarak bunlardan haberi olmayan, engellemeyen adama Beşiktaş'ı nasıl emanet edeceğiz? İkinci başkandan habersiz transfer olur mu? Uçakta kartal işareti yapıp transferleri yaparken siz yaptınız, iyisi sizin, kötüsü başkanın. Bıraksınlar bu işleri, milletin aklıyla dalga geçiyorlar" dedi.

HASAN ARAT İLE SON KONUŞMASI

"Hasan Arat'la son olarak istifa etmeden 1 gün önce konuştuklarını belirten Serdal Adalı, "Bana herhangi bir talebi olmadı. Yakın çevresinden dinlediğim kadarıyla Hüseyin Bey ve ekibinin kendisine "Ya sen istifa et, ya biz gidelim" dediği yönünde bir şey duydum. Nasıl olduğunu çok bilmiyorum. Hasan Arat'ın çıkıp nasıl olduğunun açıklamasını yapması lazım" değerlendirmesini yaptı.

"İBRA ETMEYECEĞİM, SAVCILIĞA VERECEĞİM"

"Hasan Arat'ı ibra edip etmeyeceğine açıklık getiren Adalı, "Hesaplara bakacağım. Dinlediğim hadiselerin %1'ini göreyim, Hasan Arat yönetimini ibra etmeyeceğim. Savcılığa vereceğim hepsini. Hüseyin Yücel'i de vereceğim. O yönetimde kim varsa, bu rezaletin hesabını tek tek soracağım" şeklinde konuştu.

"İNSANLARIN AKLINA GELMEYEN YILDIZLARI ALIRIZ"

Beşiktaş'ın küçülmeyeceğini belirten Serdal Adalı, "Ben ve ekibim gider insanların aklına gelmeyen yıldızı da alırız. 34 yaşındaki adama 30 milyon Euro vermeyeceğim. 73 tane yerli genç yetenek tespit ettik. Bunların içinden hocayla oturacağız. Bunların kararını vereceğiz. Zor günler geçiiyoruz belki ama bu biraz da bizim için hayır oldu. Ciddi hazırlık için de önümüz uzun bir süre var"

"RESMEN BEŞİKTAŞ'I İMHA ETTİLER

Hüseyin Yücel için "40 kişiyi gezip 2'şer milyon Euro alıp borçları ödeyeceğim diyen, sanki takımı başka birileri kurmuş gibi konuşan bir rakip oldu" diyen Adalı, "Ben bunları konuştum Hüseyin Bey'le. Yarın iyi bir program olmasını bekliyorum onla buluşmamızın. Hasan Arat şu an beni arasa, 'Allah şifa versin' derim. Ben Hüseyin Yücel'i, Hasan Arat'ı tanımasam zannedeceğim ki birisi gelmiş siz Beşiktaş'ı imha edin demiş. Sonra Beşiktaş'ı satmanın yolu açılsın. Resmen Beşiktaş'ı imha ettiler" açıklamasını yaptı.

"EN UFAK BİR ELEŞTİRİDE LİNÇ EDİLDİNİZ"

Sosyal medyaya dikkat çeken başkan adayı, "Sosyal medya ekibinin nasıl çalıştığını siz de gördünüz. Mevcut yönetimle ilgili en ufak bir eleştiri yaptığınızda linç edildiniz. Bu yapı aynen kulübün içerisinde devam ediyor. 2000 küsür tane sahte hesaptan bahsediliyor. Sadece bir hesabın altında 600 tane hesaptan bahsediliyor. 2. Başkan olarak isim veremem ama altıma oymayacak birini yapacağım diyebilirim. Son senelerde 2. Başkan'larda bu sıkıntıları yaşadık" dedi.

Serdal Adalı, bu iddialar doğruysa Hasan Arat'ı mahkemeye verecek
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
img

SGK Uzmanı asgari ücrette net rakamı verdi
img

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan herkesin içinde hüngür hüngür ağladı
img

Bakan Fidan'dan Gazze mesajı: Kullanmaya hazırız
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sivil polis yalanıyla zorla götürmek istediklerini kadının kocasına kurşun yağdırdılar
Zorla götürmek istediklerini kadının kocasına kurşun yağdırdılar
Ancelotti tarihe geçti: FIFA Kıtalararası Kupası Real Madrid'in
Real Madrid tarihine geçti
Sokak röportajında skandal Kürdistan sözleri
Sokak röportajında skandal "Kürdistan" sözleri: Hatta İstanbul da...
İsrail medyası, Türkiye ile savaş için tarih verdi
İsrail medyası, Türkiye ile savaş için tarih verdi
Mikrofonlar açık kaldı, AK Partili isimlerin diyalogları duyuldu: Çok yanlış yaptı Bakan Hanım
Mikrofonlar açık kaldı, AK Partili isimlerin diyalogları duyuldu
Gelin, imam nikahı sırasında sorulan soruyla afallayıp kaldı
Gelin, imam nikahı sırasında sorulan soruyla afallayıp kaldı

Son Dakika Haberleri

Survivor yarışmacıları kim? 2025 Ünlüler - Gönüllüler yarışmacıları! İsrail Türkiye'ye saldıracak mı? Faiz düşerse altın yükselir mi? Espanyol Valencia CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Espanyol Valencia maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Survivor 2025 ne zaman başlıyor? Yarın okullar tatil mi? 19 Aralık Perşembe okul yok mu (VALİLİK KAR TATİLİ)? Southampton Liverpool CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Southampton Liverpool maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? FED faiz kararı açıklandı mı Aralık 2024? Doping kullanan futbolcular kim? Emirhan Delibaş, Berkay Vardar neden futboldan men edildi? Rize okullar tatil mi? SON DAKİKA 19 Aralık Perşembe Rize'de okul yok mu (Rize Valiliği Açıklaması)?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.