SPOR Şenol Güneş: Turu geçmek için elimizden geleni yapacağız

Şenol Güneş: Turu geçmek için elimizden geleni yapacağız"Lucescu çok değerli bir futbol adamı"Omar Colley: Gruplara kalmak için elimizden geleni yapacağız"Amartey iyi bir oyuncu ancak daha işin başındayız"Ali DANAŞ / BÜKREŞ - ROMANYA,(DHA)- Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Dinamo...

Şenol Güneş : Turu geçmek için elimizden geleni yapacağız

"Lucescu çok değerli bir futbol adamı"

Omar Colley: Gruplara kalmak için elimizden geleni yapacağız

"Amartey iyi bir oyuncu ancak daha işin başındayız"

Ali DANAŞ / BÜKREŞ - ROMANYA,(DHA)- Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Dinamo Kiev eşleşmesiyle ilgili yaptığı açıklamada, "İki maç da çok zor geçecek. Turu geçmek için elimizden geleni yapacağız. Turu geçmeyi çok istiyoruz" dedi.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında yarın Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile karşılaşacak. Romanya'nın başkenti Bükreş'te oynanacak mücadele öncesinde Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ve futbolculardan Omar Colley, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Dinamo Kiev'in siyah-beyazlı takımı tanıdığını, gücünü bildiğini hatırlatan Güneş, "Yarın oynayacağımız müsabaka iki ayaklı turun ilk maçı. Rakibimizin gücünü biliyoruz. Başlarında bulunan teknik direktör Lucescu; Türk futbolunu biliyor, çok tecrübeli. Dinamo Kiev'e baktığımızda tecrübeli oyuncu sayısı az. Ama genç ve kompakt bir takım. İki maç da çok zor geçecek. Turu geçmek için elimizden geleni yapacağız. Turu geçmeyi çok istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"LUCESCU ÇOK DEĞERLİ BİR FUTBOL ADAMI"

Bir dönem Galatasaray, Beşiktaş ve A Milli Futbol Takımı'nı da çalıştıran Rumen teknik adam Mircea Lucescu ile ilgili soruya Şenol Güneş şu yanıtı verdi:

"Çok değerli bir futbol adamı. Romanya futbol adamları üreten bir ülke. Yarınki müsabakada karşı karşıya geleceğiz. Beşiktaş'ta da çalıştı, burayı tanıyor. Saygıdeğer bir futbol adamı, rakip olarak görmek istemezdik. Onun kendi değeri, kulübü adına önemli. Bizim kulübümüzün de bir değeri var. Hem ona hem kendimize başarılar diliyorum ama turu geçen biz olmak istiyoruz."

"MAXIM ÇOK İYİ BİR OYUNCU"

Geçen sezonun ikinci yarısında kiralık olarak Beşiktaş forması giyen Rumen orta saha Alexandru Maxim ile ilgili görüşleri sorulan Şenol Güneş, "Maxim çok yetenekli tecrübeli ve iyi bir oyuncuydu. O dönem kadromuzda aynı bölgede oynayan oyuncular olduğu için biraz forma giymekte sıkıntılar çekti. Türkiye'de de çok başarılı oynadığını düşünüyorum. Zaman zaman şans verdik ama her transferin maliyeti bakımından, hem de beklenti nedeniyle transfer etmedik" şeklinde konuştu.

OMAR COLLEY: GRUPLARA KALMAK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ

Konferans Ligi'nde grup etabına kalmak istediklerini belirten Omar Colley, "Avrupa maçı oynuyoruz ve gruplara kalmak istiyoruz. Aynı zamanda bunu İstanbul'a taşıma hedefimiz var. Gruplara kalmak için elimizden geleni yapacağız" dedi.

"AMARTEY İYİ BİR OYUNCU ANCAK DAHA İŞİN BAŞINDAYIZ"

Savunmadaki partneri Daniel Amartey ile ilgili düşünceleri sorulan Colley, "Birlikte henüz daha iki maç oynadık. İyi bir oyuncu ancak daha işin başındayız. Geniş bir kadromuz var. Bu geniş kadroda herkes mutlaka şans bulup, oynayacaktır" şeklinde konuştu.

"TARAFTARIMIZI BEKLİYORUZ"

Yarın oynanacak mücadeleye siyah-beyazlı taraftarları beklediklerini söyleyen Colley, sözlerini şöyle noktaladı:

"Tabii ki beklentimiz bu yönde. Avrupa maçı oynuyoruz ve taraftarımızı bekliyoruz. Dinamo Kiev de büyük bir takım. Onların da taraftarları olacaktır."