Üye Girişi
Haberler

Şenol Güneş Trabzonspor'a döndü

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı teknik direktör Şenol Güneş, Trabzon'a geldi. Güneş, takımla bir araya gelerek durum değerlendirmesi yapacaklarını ifade etti.

Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı teknik direktör Şenol Güneş, Trabzon'a geldi.

Trabzon Havalimanı'na gelişi sırasında taraftarların çiçeklerle karşıladığı tecrübeli teknik adam, kendisini bekleyenleri selamladı. Değişik duygular içerisinde kente geldiğini dile getiren Güneş "İstanbul'a giderken işlerim vardı. Başkan aradı bir konuşalım diye. Trabzon'a dönerken bir görev için gelmiş olduk. Trabzonspor, Abdullah hoca ile çok başarılı işler yaptı. Son müsabakaya da İhsan hoca çıktı ve onlara teşekkür ederek yeni bir dönemin başlayacağını görüyoruz." dedi.

Güneş, yarın takımla bir araya gelerek durum değerlendirmesi yapacaklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Tanıdığım ve bildiğim bir şehir. Zor bir dönem onu da biliyorum. Başarılı olmuş ve ses getirmiş bir takımın başarı sonrası sıkıntıları daha ağır olabiliyor. O travmaları atlatıp yepyeni bir düşünceyle yeniden bir takım yaparak hem Trabzonspor'un kendi ürettiklerini hem de yarışmada iddialı olmak için alacağı oyuncularla başarılı bir Trabzonspor, güzel futbolla iyi bir sonuç isteyen bir takım görmek istiyoruz. Zaten istenen şey de oyuncunun oynadığı oyundan keyif alması. Taraftarın da bunu keyifle izlemesi, hepimizin gurur duymasıdır. İnşallah en güzeli de olacaktır."

Yeniden Trabzonspor'a gelmesinin ardından duyguları sorulan Şenol Güneş, "Bunu sözlerle ifade etmek doğru değil. Yeni bir işe başlıyormuş gibi hissediyorum ama şimdiki heyecanım gençliğimdeki heyecan gibi değil. O zaman yaşadığım heyecan bastırılmazdı, kontrolü zordu. Şimdi duyguların mantıkla birleşeceği bir dönem yaşıyoruz." ifadesini kullandı.

Bordo-mavili kulüpte aldığı sorumluluğun tecrübe ile sonuçlanacağına işaret eden Güneş, "Çünkü o tecrübenin katkısıyla evet bende olacağım ama birlikte nasıl olunacağını konuşacağım, anlatacağım. Trabzon bunu istiyor ve bekliyor. Geçmişte ilk çıkışta yalnızlık hissedebiliyor, yalnız kalabiliyordun. Şimdi kimseyi yalnız bırakmıyorlar. Hele de dünyanın bu kadar globalleştiği bir dönemde insanlar tek başına bir iş yapamazlar. Ancak tek kişilerin, liderlerin yol göstermesi rehber olması çok önemli. Umarım ki benden beklediklerini taraftara ben veririm. Yönetime ve camiaya güzel bir ışık veririz. Onu yapmaya çalışacağız." diye konuştu.

Kaynak: AA / Spor

Trabzonspor Şenol Güneş trabzon Futbol Güncel Güneş Spor

Beştepe'de Erdoğan-Sisi zirvesi! 2 ülke arasında 17 anlaşma imzalandı

Beştepe'de Erdoğan-Sisi zirvesi! 2 ülke arasında 17 anlaşma imzalandı

 Adalet Bakanı Tunç'tan İmamoğlu'nun restine yanıt: Kimse yargıyı tehdit edemez, parmak sallayamaz

İmamoğlu "Hodri meydan" dedi, Adalet Bakanı'ndan yanıt gecikmedi

 ABD'de liseye silahlı saldırı! 4 kişi öldü, en az 30 kişi yaralandı

ABD ayakta! Liseye düzenlenen saldırıda 4 kişi öldü, en az 30 kişi yaralandı
Dilruba'ya Cumhurbaşkanına hakaret suçundan 4 yıl hapis istemiyle dava açıldı

Dilruba'ya bir dava daha açıldı! Bu kez 4 yıl hapsi isteniyor
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Fabian Ruiz Galatasaray'da mı? Galatasaray Fabian Ruiz'i aldı mı? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 4 Eylül Çarşamba İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Rabiot Galatasaray'da mı? Galatasaray Rabiot'u aldı mı? Osman Ayan kimdir? Şehit Binbaşı Osman Ayan kaç yaşında, nereli? Osimhen Galatasaray'da ne kadar kazanacak? Osimhen Galatasaray maaşı MasterChef Belle Helene tarifi! En güzel Belle Helene tarifi! Belle Helene tarifi nasıl yapılır? Belle Helene için malzemeler! We are the best Galatasaray ne demek? MasterChef Beef Stroganoff tarifi! En güzel Beef Stroganoff tarifi! Beef Stroganoff tarifi nasıl yapılır? Beef Stroganoff için malzemeler! MasterChef Steak Diane tarifi! En güzel Steak Diane tarifi! Steak Diane tarifi nasıl yapılır? Steak Diane için malzemeler! MasterChef Chicken Kiev tarifi! En güzel Chicken Kiev tarifi! Chicken Kiev tarifi nasıl yapılır? Chicken Kiev için malzemeler! 4-5 Eylül bugün ve yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece?
title