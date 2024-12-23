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Şenol Güneş'ten Volkan'a küfür gibi sözler: İt de gelse hoş geldin derim

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Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Bodrum FK maçının ardından açıklamalarda bulundu. Maç öncesi elini sıkmayan Volkan Demirel'in kendisi hakkındaki açıklamalarına sert şekilde yanıt veren Güneş, "Hoş geldin demek benim görevim. İt de gelse oraya fark etmez. Ona da hoş geldin demek zorundayım. Benim için hiç fark etmez" dedi.

Trendyol Süper Lig'de ilk yarının son maçında Trabzonspor- Bodrum FK ile karşı karşıya geldi. Müsabaka 1-0 bordo mavililerin üstünlüğü ile tamamlandı. Karşılaşmaya ise maç öncesi Bodrumspor teknik direktörü Volkan Demirel'in Trabzonspor'un hocası Şenol Güneş'in elini sıkmaması damga vurdu.

"İT DE GELSE 'HOŞ GELDİN' DERİM"

Volkan Demirel'in kendisi hakkındaki açıklamalarına değinen Güneş, "Benim görevim 'hoş geldin' demektir. Daha önce planlanmış bir şey. Oyunculara da söylemiş. Bana söyleneni söylüyorum. Benim beyanatımı kendi kafasında kurgulamış. Çünkü, deprem zamanında, o da ölüler üzerinden kendine menfaat sağlayıp duygu sömürüsü yapanları normal insan olarak görmem ben. Çünkü, benim ölümlerle alakam yok ki. Deprem döneminde maçlar oynanmasın dendiği zaman, dedim ki 'Bunları böyle yaparak kazanamazsın' dedim. Ölülerle ilgili bir şey demiyorum ki, kulüplerle ilgili bir şey söylüyorum. TFF'nin aldığı kararla ilgili söylüyorum. Gaziantep'te maç oynanmaması gerekebilirdi, aldınız başka yerde. Hatay da öyle. Adana Demirspor oynadı, Malatyaspor oynamadı. Karmakarışık bir şey. Adaletsiz bir şey. Bunun doğru olmadığını söyledim. Bu kulüplerle ilgili TFF'nin kararı. Benim Hatay'da dünürüm var. Yakınını kaybetti ya. Ben Hatay için yardıma gittim. Aklınca, şark kurnazlığıyla bir şey söylemeye çalışıyorsunuz. Yakışmıyor. Hoş geldin demek benim görevim. İt de gelse oraya fark etmez. Ona da hoş geldin demek zorundayım. Benim için hiç fark etmez. Sen onu hareket olarak bana yaparsan, söylediğim lafın da arkasındayım doğru bulmamama rağmen. Ondan sonra kendini kaybediyorsun. Otur oturduğun yerde. Allah yolunu açık etsin. Ondan sonra ben şahıs, kurumsal falan bunlar demogoji. Ne konuştuğunu dinlesin azıcık" ifadelerini kullandı.

Maçı değerlendiren Güneş, "Her maç kendi içinde değerlendirilmeli. Geçen haftaki maç farklıydı, bu maç farklı. Kendi bölgesinde savunan, koşan bir takım. Hücum anlayışımız iyi ama pas isabetimiz ve pas hızımız düşük olunca pozisyon bulmakta zorlandık. Basit top kayıplarıyla da rakibe pozisyon sağladık. Hücumda yakaladığımız pozisyonlar var ama çoğaltmalıyız. Arkaya sızmaları 1 kere yapabildik Cihan'la, daha çok yapabilirdik, şut, ikiye birler fazla olmalıydı. Yön değiştirmeler var, rakibin zaaflarını kullanacak becerili iş yapamadık. İkinci yarıda da sabırlı oynamak durumundaydık. Eldeki oyuncularımızın kazanma isteği sonuna kadar devam etmeliydi. Defansımızda da orijinal, o mevkinin oyuncuları yoktu. Hem paslarda hem defansif pozisyonlarda hatalar oluyor. Kazanmak önemliydi. Oyun üstünlüğü var ama pozisyon daha çok olabilirdi. Enteresandır bugün, gol yemedik ama başka gol de atabilirdik. 18 içerisinde ağır kaldık. Zor dönemde, oyuncuların üstünde baskı olduğu dönemde, ağırlık var üstlerinde, yapmayacakları pas hataları yapıyorlar, bu maçı kazanmak artı değer. Çıkış yapmak için bir başlangıç olur diye düşünüyorum" dedi.

Şenol Güneş'ten Volkan'a küfür gibi sözler: İt de gelse hoş geldin derim
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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