Haberler

Futbol: 2026 FIFA Dünya Kupası

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2026 FIFA Dünya Kupası I Grubu'nda Senegal, Irak'ı 5-0 mağlup ederek 3 puanla 3. sıraya yerleşti ve son 32 turuna kalma umudunu korudu. Fransa grup lideri, Norveç ikinci olarak tur atladı.

Stat: Toronto

Hakemler: Anthony Taylor, Gary Beswick, Adam Nunn (İngiltere)

Senegal : Diaw, Seck (Dk. 58 Ciss), Jakobs, Niakhate, Idrissa Gueye (Dk. 57 Diarra), Camara (Dk. 57 Jackson), Diatta, Sarr (Dk. 81 Diao), Mane, Mbaye (Dk. 57 Ndiaye), Diarra

Irak : Fadhil (Dk. 46 Hassan), Sulaka, Rahman, Doski, Putros, Bayesh, Qasem (Dk. 16 Younnes), Iqbal (Dk. 67 Yakob), Al-Ammari, Tameemi (Dk. 58 Maknzi), Al-Hamadi (Dk. 58 Hashim)

Goller: Dk. 4 Diarra, Dk. 56 Sarr, Dk. 59 ve Dk. 71 Gueye, Dk. 82 Ndiaye ( Senegal )

Sarı kart: Dk. 18 Seck, Dk. 81 Gueye ( Senegal ), Dk. 76 Al-Ammari, Dk. 90 Doski ( Irak )

Kırmızı kart: Dk. 13 Sulaka ( Irak )

2026 FIFA Dünya Kupası I Grubu son maçlarında Senegal, Irak'ı 5-0 mağlup ederek 3 puanla 3. sırada son 32 turuna kalma umudunu korudu.

I Grubu'nda Fransa 9 puanla grup lideri, Norveç ise 6 puanla grup ikincisi olarak son 32 turuna kaldı.

Irak ise gruptan puan çıkartamayarak turnuvaya veda etti.

Kaynak: AA / Fatih Erel
ABD ordusu, Hürmüz Boğazı çevresinde saldırılar düzenledi

Korkulan oldu! ABD ordusu, İran'a saldırı başlattı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Macaristan, Euro'ya geçmeye hazırlanıyor! Tarih belli oldu

Bir ülke daha Euro'ya geçiyor! Tarih belli oldu
Şanlıurfa'da 42 futbol sahası büyüklüğündeki alanı yakan şüpheli gözaltında

Koca ilçeyi yakacaktı! Ateşe verdiği yere 42 futbol sahası sığar
TÜİK verilerinde ortaya çıktı! Bir kentimizde ölüm hızı zirve yaptı

TÜİK verilerinde ortaya çıktı! Bir kentimizde ölüm hızı zirve yaptı
Slovenya Başbakanı Jansa: Önceki hükümetin Filistin'i tanıma kararını askıya alacağız

Avrupa ülkesin yeni lideri Filistin'i tanıma kararını askıya alıyor
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan memur ve emekli maaşlarıyla ilgili mesaj

Hükümetten memur ve emekli maaşlarıyla ilgili heyecanlandıran mesaj
Ibrahimovic'ten Türkiye'nin galibiyetini küçümseyici yorum

Ibrahimovic'ten Türkiye'yi küçümseyici yorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın torunu Ömer Tayyip mezun oldu! Diplomasını bizzat kendi verdi

Erdoğan'ın torunu mezun oldu! Diplomasını bizzat kendi verdi