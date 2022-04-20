Sen ne yaptın Appindangoye! Sivassporlu futbolcu takım arkadaşını gole sevindiğine pişman etti - Haberler

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Sen ne yaptın Appindangoye! Sivassporlu futbolcu takım arkadaşını gole sevindiğine pişman etti

Haberler.com - Ali Gülhan - Spor
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Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Alanyaspor, sahasında Sivasspor'la karşılaşıyor. Mücadelenin 32. dakikasında Yatabare ile 1-1'lik beraberliği yakalayan Yiğidolar'da gol sevinci sırasında Appindangoye'nin eli Ahmet Oğuz'un yüzüne çarptı. İlginç anların yaşandığı olayda Oğuz kısa süreli sakatlık geçirdi.

Alanyaspor ile Sivasspor, Türkiye Kupası yarı final maçında Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Yiğidolar'ın attığı gol sonrası yaşananlar ise sosyal medyada büyük ilgi gördü.

YANLIŞLIKLA TAKIM ARKADAŞINA VURDU

Sivasspor, 6. dakikada Emre Akbaba'yla öne geçen Alanyaspor'a 32. dakikada Yatabare'nin golüyle cevap verdi. Bu gole sevinirken yumak oluşturan Sivassporlu futbolculardan Appindangoye yanlışlıkla arkadaşı Ahmet Oğuz'un yüzüne eliyle vurdu. Yere düşen Oğuz kısa süreli sakatlık geçirdikten sonra oyuna devam etti.

Sen ne yaptın Appindangoye! Sivassporlu futbolcu takım arkadaşını gole sevindiğine pişman ettiGörüntü: A Spor

Sen ne yaptın Appindangoye! Sivassporlu futbolcu takım arkadaşını gole sevindiğine pişman ettiGörüntü: A Spor

Sen ne yaptın Appindangoye! Sivassporlu futbolcu takım arkadaşını gole sevindiğine pişman ettiGörüntü: A Spor

Sen ne yaptın Appindangoye! Sivassporlu futbolcu takım arkadaşını gole sevindiğine pişman ettiGörüntü: A Spor

Haberler.com / Ali Gülhan - Spor

Türkiye Kupası, alanyaspor, Sivasspor, Spor, Haberler

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