Sema Silkin Ün'den TFF'ye İsrail'in Men Edilmesi Çağrısı

Yeni Yol Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında devam eden soykırımı nedeniyle uluslararası futbol turnuvalarından menedilmesi için Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) harekete geçmesi gerektiğini söyledi.

Ün, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırıyı kınadı.

Türkiye'nin yanı sıra dünyanın dört bir yanında insanlık onurunu savunan milyonların, Gazze'nin umudu olan Küresel Sumud Filosu'nu desteklediklerini ifade eden Ün, şunları kaydetti:

"Sumud Filosu'na açık denizlerde gerçekleştirilen bu saldırının Sayın Cumhurbaşkanı'mızın Birleşmiş Milletler'de Sumud Filosu'nu selamlayan açıklamasından sonra gelmesi elbette ki bir tesadüf değildir. Siyonist İsrail bu saldırıyı gerçekleştirerek Türkiye'ye ve Türkiye'nin egemenlik haklarına açıkça meydan okumuştur ve 'senin kıymet verdiğin her şey bizim hedefimiz olacak' demiştir. Aynı zamanda özellikle İslam dünyasına Türkiye'yi aciz bir devlet gibi gösterme cüretine yeltenmiştir. Bu meydan okumaya verilecek tek cevap, Barbaros'un torunlarının, denizcilerimizin, kahraman deniz filomuzun Sumud Filosu'na eşlik etmesi olacaktır."

İsrail'in, uluslararası futbol turnuvalarından menedilmesi için İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in UEFA ve FIFA'ya çağrı yaptığını hatırlatan Ün, TFF'nin bu konuda aktif bir rol üstlenmesi gerektiğine inandığını dile getirdi.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na çağrı yapan Ün, "Biz kendisini Trabzon'un yiğit bir evladı olarak gördük, bildik, böyle tanıdık, adının İbrahim olmasına güvendik. Lütfen, evladı olduğunuz şehrin, isminizi koyan babanın hakkını verin. Nedir bu suskunluğunuz? Neden İsrail'i UEFA'dan menedecek sürecin aktif bir aktörü olmuyorsunuz? Sizden bu ülkenin bir vatandaşı olarak ricada bulunuyorum. Harekete geçin ve Avrupa'nın tüm stadyumlarını İsrail'e kapattırın." ifadelerini kullandı.