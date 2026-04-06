Selçuklu Belediyespor Sporcularına Ödül Töreni Düzenlendi

Konya'da ulusal uluslararası arenada başarı elde eden Selçuklu Belediye spor sporcuları için "Selçuklu'nun Yıldızları Ödül Töreni" düzenlendi.

Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen törene Konya Valisi İbrahim Akın, AK Parti Konya milletvekilleri Mehmet Baykan, Latif Selvi, Mustafa Hakan Özer, Hasan Ekici, Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı, Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, sporcular ve aileleri katıldı.

Törende bir konuşma yapan Konya Valisi İbrahim Akın, Anadolu Selçuklu Devleti'nin başşehri olan Konya'nın köklerinden aldığı irfan, taşıdığı tarihi miras ve yaşattığı yüksek medeniyet tasavvuruyla müstesna bir şehir olduğunu dile getirdi.

Akın, Konya'nın sporda da örnek başarı hikayelerine sahip sporcular yetiştirdiğini belirterek, "2025 yılı boyunca ulusal ve uluslararası müsabakalarda şehrimizi başarıyla temsil eden Selçuklu Belediye spor Kulübü sporcularımızı ödüllendirmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Kulübümüz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'ndan dünya ve Avrupa şampiyonalarına, Balkan ve Türkiye derecelerine uzanan başarılarıyla şehrimizin spor hafızasında önemli bir yer edinmiştir. Bu başarılar Selçuklu Belediyemizin spora verdiği değerin, gençliğimize duyduğu güvenin ve sistemli çalışmalarla inşa edilen güç ve spor altyapısının somut bir tezahürüdür." dedi.

Ahmet Pekyatırmacı: "Hayaller inşa ediyoruz"

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı da belediye olarak spora yatırım yaptıklarını, spordaki gelişmelerle de mutlu olduklarını vurguladı.

Sporu; güçlü bireylerin, sağlıklı nesillerin ve bilinçli bir toplumun inşasında en önemli yapıtaşlarından biri olarak gördüklerini anlatan Pekyatırmacı, "Bu anlayışla ortaya koyduğumuz 'Selçuklu Vizyonu'nun merkezinde insan var, gençlik var, spor var, sizler varsınız. Selçuklu Belediye Spor Kulübümüz sahip olduğu sporcu sayısı branş çeşitliliği ve elde ettiği başarılarla yalnızca Konya'nın değil Türkiye'nin örnek spor kulüplerinden biri. Sporcularımızın ulusal ve uluslararası arenalarda elde ettiği bu başarılar kesinlikle tesadüf değil. Bu başarıların arkasında güçlü bir vizyon, planlı yatırımlar ve sağlam bir altyapı bulunuyor. Göreve geldiğimiz günden bu yana spor yatırımlarına ayrı bir önem verdik. Çünkü biliyoruz ki iyi sporcular ancak doğru ortamda, doğru tesislerde ve doğru eğitimle yetişir. Bu anlayışla ilçemize kazandırdığımız yaptığımız modern spor tesisleri, sahalar ve salonlarla gençlerimize en iyi imkanları sunmanın gayreti içerisinde olduk." değerlendirmesinde bulundu.

Pekyatırmacı, bir çocuğun ilk adımının ne kadar kıymetli olduğunu hatırlatarak, spora attığı ilk adımın da o kadar değerli olduğunu dile getirdi.

Sporun gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutan, onları hayata bağlayan ve geleceğe hazırlayan en güçlü araçlardan biri olduğuna inandıklarını belirten Pekyatırmacı, şunları kaydetti:

"Bu yüzden sadece tesisler inşa etmiyoruz. Sadece sahalar, salonlar yapmıyoruz. Biz aslında hayaller inşa ediyoruz. Bugün burada ödül alan sporcularımıza baktığımızda yılların emeğini görüyoruz. Sabahın erken saatlerinde yapılan antrenmanları, vazgeçilmeyen hayalleri, dökülen teri ve gösterilen sabrı görüyoruz. Ama şunu çok iyi biliyoruz ki bu başarı sadece sporcularımızın gayretiyle elde edilen başarı değil. Bu başarı onlara inanan antrenörlerimizin, onlara yol gösteren yöneticilerimizin ve en önemlisi her zaman yanlarında olan ailelerinin başarısı. Burada özellikle ifade etmek istiyorum. Evlatlarını bize emanet eden, onların hayallerine kendi hayalleri gibi sarılan, kendi zamanından, konforundan, hatta bazen uykusundan fedakarlık eden kıymetli anne babalarımız, sizler bu başarının görünmeyen kahramanlarısınız. Bir annenin duası, bir babanın desteği olmadan bu başarılarının mümkün olmayacağını hepimiz çok iyi biliyoruz. İyi ki varsınız."

Pekyatırmacı, 15 branşta hizmet veren spor okullarında son bir yılda 27 bin 681, son 7 yılda ise toplam 152 bin 575 çocuğa eğitim verdiklerini söyledi.

Sporcuların elde ettiği başarılarla gururlandıklarını ve büyük hedefler için cesaret ve yeni yatırımlar için vizyon kazandırdığına dikkati çeken Pekyatırmacı, "Gençlerimiz sadece kazandıkları madalyalarla değil, ortaya koydukları azim ve kararlılıkla hepimize örnek oluyor. Bu manada her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kutluyorum. Başarılarının devamını diliyorum." dedi.

Selçuklu Belediyespor Başkanı Mustafa Yavuz Tezcan da kulübün 20 farklı branşta faaliyet gösteren, 16 bin 280 lisanslı sporcusuyla Türk sporuna önemli katkılar sunan büyük bir spor ailesi olduğunu dile getirdi.

Tezcan, 1683 aktif sporcunun kulübü çeşitli organizasyonlarda başarıyla temsil ederken 243 sporcunun da ay yıldızlı formayı gururla taşımanın onurunu yaşadığını vurgulayarak, 2025'te 15 sporcunun ilk kez milli takıma davet edildiğini sözlerine ekledi.

Törende Selçuklu Belediyespor Kulübünün 2025 yılı içerisinde 12 branşta derece elde eden 100 sporcu ile antrenörlere ödülleri, protokol üyeleri tarafından verildi.