Selçuk İnan'dan ''Galatasaraylı Selçuk'' söylemlerine yanıt

Selçuk İnan'dan ''Galatasaraylı Selçuk'' söylemlerine yanıt
Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, Galatasaray galibiyetinin ardından, 'Galatasaraylı Selçuk' söylemleriyle ilgili konuşarak "Bunu defalarca yineledim. Sadece kazandığınızda söylediğiniz sözlerin karşılığı olmuş gibi gösteriliyor. Kaybetseydik de aynı duruşu göstermiş olacaktım. Ben 'Galatasaraylı Selçuk' diye anılabilirim; Çok da güzel ilişkilerim var. Bunlar olağan şeyler. İnsanların bununla aslında övünmesi gerekiyor. Ben hep böyle baktım.'' dedi.

  • Kocaelispor, Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray'ı 1-0 mağlup etti.
  • Selçuk İnan, 'Galatasaraylı Selçuk' söylemlerine rağmen Kocaelispor'un teknik direktörü olduğunu ve kulübe bağlılığını vurguladı.
  • Selçuk İnan, maçın kırılma anının Tarkan'ın oyunu olduğunu belirtti.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Kocaelispor, sahasında karşılaştığı Galatasaray'ı 1-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, açıklamalarda bulundu.

'GALATASARAYLI SELÇUK' SÖYLEMLERİNE YANIT

Selçuk İnan ilk olarak oyuncularını tebrik etti. 'Galatasaraylı Selçuk' söylemleriyle ilgili sorulara yanıt veren İnan, "Bunu defalarca yineledim. Sadece kazandığınızda söylediğiniz sözlerin karşılığı olmuş gibi gösteriliyor. Kaybetseydik de aynı duruşu göstermiş olacaktım. Ben 'Galatasaraylı Selçuk' diye anılabilirim; orada çok önemli zamanlar geçirdim. Çok da güzel ilişkilerim var. Bunlar olağan şeyler. İnsanların bununla aslında övünmesi gerekiyor. Ben hep böyle baktım. Ama çalışmak başka bir şey. Bu bizim hayatımız. Bütün anımı bu kulüpte geçiriyorum. Sorumlu olduğum bir takım ve şehir var. Dolayısıyla geçmişimde yapmış olduğum şeyler bununla bağdaştırılmamalı. Bugün yine diyorum. Galatasaray'ı yendiğimiz için değil, ne olursa olsun Kocaelispor'un teknik direktörüyüm ve kazandığımız için mutluyum" diye konuştu.

'MAÇIN KIRILMA ANI TARKAN'

Maçın kırılma anı olarak Tarkan kozunu gösteren Selçuk İnan, "Bu maça iyi hazırlandım ve Galatasaray'ın nasıl çıkacağını biliyordum. Planımız Tarkan ile tuttu. Kırılma anı Tarkan'ın oynaması olabilir. Galatasaray'ın bütün maçlarını izledim. Ön alan presini dünyada en iyi yapan takımlardan biri. Rakip gözetmeksizin yapıyorlar. Bunu bize de yapacaklarını biliyorduk. Topu kazandığımız anda Tarkan ile üçlemek onların 4-4-2 baskısını kırabilirdi ve tuttu. Kafanızda bir şeyler oynarsınız, çalışırsınız ama bunu sahaya getirmek asıl olaydır" diye konuştu.

'KARŞILIĞINI ALMAK MUTLU ETTİ'

Son haftalarda yakalanan çıkışla ilgili olarak ise öncekinden farklı ne yaptığının sorulması üzerine Selçuk İnan, "Farklı olarak; daha çok çalıştım, daha çok çalıştık. Çok önemli oyuncularla, kendi oyuncularınızla ne kadar vakit geçirirseniz o kadar gelişirsiniz. Kaybettiğimiz maçlarda da kötü oynamadık. Bugün hem oyun hem de skor olarak karşılığını almak beni mutlu etti" ifadelerini kullandı.

