Kocaelispor, Samsunspor Maçına Hazırlanıyor

KOCAELİSPOR, Süper Lig'in 2'nci haftasında evinde oynayacağı Samsunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Antrenman öncesi açıklamalarda bulunan Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, "Biraz zamana ihtiyacımız var. Bütün oyuncu grubumuz tamamlandığında, istediğimiz transferler de gerçekleştiğinde inşallah kafamdaki asıl yapmak istediğimi çok daha net bir şekilde göstereceğiz" dedi.

Kocaelispor, Süper Lig'de 16 Ağustos Cumartesi günü saat 19.00'da evinde Samsunpor ile karşılaşacak. Körfez ekibi bu maçın hazırlıklarına bugün Körfez Burunga Tesisleri'nde yaptığı antrenman ile devam etti. Antrenman öncesi Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan ve orta saha oyuncusu Joseph Nonge Boende basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

SELÇUK İNAN: İNŞALLAH SAMSUN MAÇINDA İSTEDİĞİMİZ SONUCU ALIRIZ

Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda 1-0 mağlup oldukları Trabzonspor karşılaşmasını değerlendiren Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, "Bildiğiniz üzere çok zor bir maçtı bizim için, her şeyiyle zordu. Oyuncularımız çok iyi mücadele etmesine rağmen maalesef istediğimiz sonucu alamadık. Bunun üzüntüsünü yaşarken bir de Wieteska'nın sakatlığı eklendi. O yüzden her açıdan zor bir maçtı her şeyiyle ama futbol geçmişte yaşanmıyor. Bunların hepsi futbolun içinde var. Bitti geçmişte kaldı şu an daha da önemlisi Samsunspor maçı. Taraftarımızla buluşacağımız ilk maç heyecanlıyız, heyecanlıyım. Hep beraber inşallah Samsun maçında istediğimiz sonucu, galibiyeti alırız" dedi.

'MAÇI KAZANMAK İSTEYEN, MAÇTAN KOPMAYAN BİR TAKIM YARATMAK İSTİYORUM'

Oyuncularının mücadelesininden memnun olduğunu söyleyen Selçuk İnan, "Her maçımız neredeyse bu şekilde olacak. Maçı kazanmak isteyen, maçtan kopmayan bir takım yaratmak istiyorum. İlk maçta bundan biraz doneler verdik. Yeterli mi? Tabii ki değil ama sizin de söylediğiniz gibi, ilk maç olmasına ve uzun yıllardan sonra Süper Lig'de olmamıza rağmen önemli bir mücadele gösterdik. Bundan daha önemlisi, bu şekilde istikrarlı devam etmek. Bu mücadeleyi her maç üstüne koya koya göstermek. Bunu yapabilecek bir oyuncu grubumuz var. Dediğim gibi, bu oyun anlayışına devam edeceğiz. İnşallah sonuçları da yavaş yavaş alacağız" şeklinde konuştu.

'GALATASARAY'DA DA BU ŞEKİLDE ÇALIŞTIK'

İnan konuşmasına şöyle devam etti:

"Bütün taktik çalışmalarımız birkaç varyasyon üzerine oluyor. Oyunun gidişatı çok önemli. Rakibin ne yaptığı da sizin için önemli. Biz hepsine çalıştık. Alan savunmasıyla başladık ama ihtiyaç hissettiğimizde önde baskı için adam adamayı kullanmanız gerekiyor. Agresif baskı yapmanız için de adam adama en önemlisi. Bunu bütün kamp boyunca bunu çalıştık. İstediğimiz anda devreye sokmak önemliydi ve oyuncularımız bunu başardı. Bundan sonra da özellikle iç sahadaki maçlarda belki de maçın tamamında bunu yapmaya çalışacağız. Her ne kadar kolay olmasa da. Bu değişkenlikler her zaman maçın içinde olacak. Kendi futbolculuk dönemimde de hep bu şekilde oynamaya çalıştım. Antrenörlük dönemimde de bunu oyuncularıma empoze etmeye çalışıyorum. Antep'te bunu yaşadık, kısmen Kasımpaşa'da yaptım. Antrenörlük döneminde Galatasaray'da da bu şekilde çalıştık. Dediğim gibi biraz zamana ihtiyacımız var. Bütün oyuncu grubumuz tamamlandığında, istediğimiz transferler de gerçekleştiğinde inşallah kafamdaki asıl yapmak istediğimi çok daha net bir şekilde göstereceğiz."

'BENCE SARI KART GEREKSİZDİ ÇÜNKÜ BİR ŞEY YAPMAMIŞTIM'

Trabzonspor maçında gördüğü sarı karta anlam vermediğini belirten İnan, "Hakemlerle ilgili konuşmak çok sevdiğim bir şey değil ama bazen dayanamıyorum. Zaten siz de şahit olacaksınız. Futbolculuk dönemimde de her ne kadar dışarıda sakin bir yapım olsa da sahanın içi benim için başka bir alan. Orada hayat duruyor, anı yaşıyorum. Eğer oyuncularımın bir haksızlığa uğradığını hissedersem mutlaka tepki veriyorum, duramıyorum. Bazen bu tepkilerim aşırı diye nitelendirilebilir. Bu hakeme bağlı olarak değişiyor. Bana sorarsanız çok normaldi. Herhangi bir ihlal veya hakaret yoktu. Buna rağmen sarı kart göstermesi kolaycılık bence. Hakemlerimiz buna çok çabuk başvuruyor ama bu iyi bir şey değil. Çünkü bizim, oyuncularımızla beraber o anı yaşadığımızı hissetmeleri lazım. Bununla ilgili konuşmalar yapıyoruz ama maalesef karşılık bulmuyor. Bence sarı kart gereksizdi çünkü bir şey yapmamıştım" ifadelerini kullandı.

NONGE: 'KAYBETMEYİ HAK ETMEDİK'

Kocaelispor'un Belçikalı orta saha oyuncusu Joseph Nonge Boende ise, "Takım adına iyi şeyler gördüğümü söyleyebilirim. Kaybetmeyi hak etmedik, kendimizi daha iyiye götürmek adına her gün çalışmalarımızı yapıyoruz. Umarım önümüzdeki maçlarda daha mutlu oluruz. Takımda bana yardım eden beni daha iyiye götüren takım arkadaşlarım ve abilerim var. Biz birbirimize hep yarım ediyoruz. Bütün performansımı takım için sergiledim bu şekilde devam edebilirsek çok daha iyisini yapabiliriz" dedi.

Düz koşu ile başlayan antrenman ısınma hareketleriyle devam etti. Antrenmanın taktiksel kısmını basına kapalı olarak gerçekleşti.