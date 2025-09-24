KOCAELİSPOR, Süper Lig'in 7'inci haftasında deplasmanda karşılaşacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü. Antrenman öncesi açıklamalarda bulunan Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, "Beşiktaş kendi sahası ve seyircisi önünde farklı bir oyun ortaya koyabiliyor. Bunu defalarca gördük. En nihayetinde, çok önemli oyunculara sahip bir takıma karşı oynayacağız. Türkiye'de oynaması en zor deplasmanlardan biri ama biz kendi tarafımızdan bakmaya çalışıyoruz" dedi.

Kocaelispor, Süper Lig'in 7'inci haftasında 29 Eylül Pazartesi günü saat 20.00'de deplasmanda Beşiktaş'la karşılaşacak. Körfez temsilcisi bu maçın hazırlıklarını bugün Körfez Burunga Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Antrenman öncesi Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan ve tecrübeli golcü Serdar Dursun basın mensuplarının sorularını cevapladı.

'BEŞİKTAŞ'IN EKSİKLERİNE ÇALIŞIYORUZ'

Beşiktaş maçını değerlendiren Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, "Beşiktaş'ın da bize benzer yanları var. Onlar da kendi ilk 11'ini bulmaya çalışıyorlar. Yeni oyuncuları var. Bugün de bir maçları var ama birçok oyuncusu statü gereği sahada olmayacak. Beşiktaş kendi sahası ve seyircisi önünde farklı bir oyun ortaya koyabiliyor. Bunu defalarca gördük. En nihayetinde, çok önemli oyunculara sahip bir takıma karşı oynayacağız. Türkiye'de oynaması en zor deplasmanlardan biri ama biz kendi tarafımızdan bakmaya çalışıyoruz. Son oynadığımız maçta yakaladığımız 11 artık yavaş yavaş istediğim takımı, istediğim oyuncuları, oynatmak istediğim oyunu sahaya yansıtabilen bir takım görüntüsü var. Bunu devam ettirmek istiyoruz. 2-3 gündür Beşiktaş'ın eksiklerini çalışıyoruz. Bizim maçın analizini yaptıktan sonra Beşiktaş'ın maçlarına başladık. Onları ekibimizle beraber değerlendiriyoruz. Zaafları, artıları, eksileri nelerdir, onların üzerine hafta boyunca çalışacağız. Bunlar teknik ve saha içi konular. Bundan da önemlisi, cesaretli oynamak, yürekli oynamak ve bir şekilde kazanabileceğine inanmak bizim için bu maçtaki en önemli yol olacak" dedi.

'KAROL VE HAİDARA BUGÜN DE BİZİMLE OLMAYCAKLAR'

Kadrodaki eksik ve sakat oyuncularla ilgili açıklama yapan Selçuk İnan, "Sakatlarla ilgili muhtemelen yarından sonra net bir şekilde konuşabiliriz çünkü henüz tam bir netlik yok. En azından fiziksel olarak tüm oyuncularımız, sakatlıklar dışında bizimle beraber. Elimizdeki tüm oyuncuları kullanabilecek duruma getirdik. Karol ve Haidara bugün de bizimle olmayacaklar. Onların son durumuna bakacağız sağlık ekibimiz nasıl bir karar verecek. Eğer onlar da gelirse neredeyse tam bir kadroyla çalışmaya başlayacağız. İlk 11'i yakaladınız mı derseniz tamimiyle belki de hiçbir zaman olmayacak ama büyük bir bölümünü gerçekleştirdiğimizi düşünüyorum. En azından fiziksel olarak bütün oyuncularımız sakatlıklar dışında hepsini kullanabilecek duruma getirdik. O yüzden de aşağı yukarı hazırız diyebiliriz. Kafamızdaki ilk 11'i yakaladık diyebiliriz. Ahmet Sagat aramızdaydı bir ayrılık söz konusuydu. Ayrılma ihtimali olanlar vardı, olmadı şu anda bizimle birlikte. İnşallah o da takım arkadaşlarına faydalı olur" diye konuştu.

SERDAR DURSUN: FENERBAHÇE DEPLASMANINDA STATTAYDIM

Kocaelispor'da olmaktan duyduğu mutluluk ve heyecanı dile getiren tecrübeli golcü Serdar Dursun, "Kocaelispor bildiğimiz gibi, bence Türkiye'de ilk 10'a giren bir camia. Çok büyük bir camia ne yazık ki son 20 sene talihsizlikler yaşadı. Tekrar ait olduğu yere geri döndü. Bu hafta da ilk maçımdı kazanabilirdik. Çeşitli nedenlerden dolayı olmadı ama Hodri Meydan taraftar grubu stattaki atmosfer büyük bir camia havası yarattı. Gelecek rakipler için buradan galibiyetle dönmek çok zor olacak. Önemli olan taraftarın çok olması değil, ateşli olması. Stadı doldurdular inşallah. Bundan sonra da her maça gelirler destek olurlar. Fenerbahçe deplasmanında stattaydım. Deplasman tribününe bakınca Hodri Meydan simsiyah giyinmişti. Kocaelispor'la o gün bir süreç vardı konuşuyorduk. Hayranlıkla izlemiştim. İnanılmaz bir taraftar gücü burada var demiştim. İnşallah onları bu sene mutlu edeceğiz. Şu ana kadar istediğimiz puanları alamadık. 6 maçta, maalesef 2 puandayız. Önümüzde, 10-13 günlük süreçte 2 tane çok önemli maçımız var. Beşiktaş ve Eyüp bu maçları da alıp inşallah daha da iyi olacağız. Tecrübemle, oyuna katkımla, bu camiaya ve taraftara katkı sağlamak istiyorum. Hem saha içi hem saha dışı. Önümüzde çok önemli, uzun bir periyot var. İnşallah her gün üstüne koyarak daha iyi bir Serdar Dursun'u bu sene taraftarlara izletmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

'KORKARAK YA DA PASİF OYNARSAK HİÇBİR ŞANSIMIZ YOK'

Beşiktaş maçını değerlendiren Serdar Dursun, "Beşiktaş'ta bir hoca değişimi oldu. Camianın evladı Sergen Yalçın geri döndü. 3 maçta 2 yenilgi aldılar. Bu akşam da Kayseri maçları var. Pazartesi tamamen taraftarlarını arkasına alacaklar. Kocaelispor iç sahada nasıl yapıyorsa, Beşiktaş da aynısını yapacağını düşünüyorum. İlk 20 dakika çok zor bir maç olacak. Onlar 1-0'ı alıp taraftar gücünü arkasına almak isteyecekler. Biz iyi bir planla, iyi bir konsantrasyon ve özgüvenle sahaya çıkmamız gerekiyor. Eğer korkarak ya da pasif oynarsak, hiçbir şansımız yok açıkça söylüyorum. Ondan dolayı özgüvenli bir şekilde herkesin kenetlenmesi lazım. Futbolcular, teknik ekip, başkan, camia. Ben umutluyum. Beşiktaş'a gidip niye kazanmayalım. Belki şu ana kadar istediğimiz puanları alamadık ama yeni bir takımız. Çok değişken bir oyuncu grubu ve yeni oyuncular geldi. Hatta son 3 haftada birkaç oyuncu benimle birlikte geldi. Bir adaptasyon süreci oluyor. Biz yerliler için biraz daha kolay camiayı biliyoruz ama yabancılar için biraz daha zor oluyor. Bu ülke değişimi, ev tutmasından sahasına kadar birçok faktör bu durumu etkiliyor. Pazartesi'ye kadar iyi çalışıp iyi bir futbolla 1'inci dakikadan itibaren Kocaelispor'u iyi bir şekilde göstermek istiyoruz" diye konuştu.

'İSMAİL HOCAMIZ AYRILINCA BEN DE İRAN'DAN AYIRILIP TEKRAR TÜRKİYE'YE DÖNMEK İSTEDİM'

Kendini hazır hissettiğini söyleyen Dursun "Şubat ayında İsmail Hoca ile İran'a Persepolis'e gitmiştim. Sezon başı oradaydım. Takımla 5 haftalık bir hazırlık kampı geçirdik. Ondan sonra ligler başlayınca, benim de transfer olaylarım vardı. İsmail Hocamız ayrılınca, ben de İran'dan ayrılıp tekrar Türkiye'ye dönmek istedim. Yaklaşık 2,5-3 haftalık periyotta takımla çalışmadım ama 12 gün önce gelmiştim bu camiaya. O günden beri çalışıyorum. Her gün üstüne koyuyorum. Hazırım, hocamız şans verdiği takdirde ilk 11, yedek, ister 20, 30, 40 dakika oyarım. Camia ve forma adına her şeyi vermek için hazırım" dedi.

'HEDEFİM SENEYE DÜNYA KUPASI'NDA MİLLİ TAKIMDA OLMAK'

Milli takım hedeflerine değinen Dursun, konuşmasını şöyle noktaladı;

"Benim de hedeflerim var. 33 yaşındayım ama 3-5 sene daha futbol oynayacağımı düşünüyorum. Çok maç oynayıp, ilk 11 oynayıp takıma hem gol hem de asit katkısı sağlamak istiyorum. Hedefim seneye Dünya Kupası'nda milli takımda olmak. Burada kendimi gösterip Türkiye'ye tekrardan Serdar Dursun'un kim olduğunu göstermek istiyorum. Hedeflerim büyük çok çalışıyorum. Hedeflerim bu taraftarla örtüşüyor. Hocalarımıza ve başkanımıza teşekkür ederim. Beni istediler burada olmaktan mutluyum. Saha içi ve saha dışı bir takım olmamız gerekiyor. Ben de saha içi ve saha dışında katkı sağlayacağım. İnşallah bir an önce o puanları alıp daha iyi yerlere geleceğiz. Montella ve Kuntz ile daha önce de konuştuk. Benim oynamam gerekiyor, oynadığım takdirde kendimi oralarda görüyorum. Bireysel hedefim, öncelikle Kocaelispor camiasında çok dakika almak, oynamak. Çift haneli gollere ulaşmak istiyorum. Türk Milli Takımı'nda bir forvet sıkıntısı var. Dünyada Türk forvet olarak 6-7 tane opsiyon var onlardan biri olarak da kendimi görüyorum. Ne kadar oynarsam, o oyun tipine oraya yakışacağımı düşünüyorum. Daha önceki milli takım performansım da gayet iyiydi. 10 maçta 7 gol, 1 asistle oynamıştım. Futbolcuların her zaman hedefler vardır. Futbolcular en üstü hedefler. Ben de öyle bir kişiliğe sahibim. Her gün üstüne koymak istiyorum. Montella maça geldi ben de maçtan önce öğrendim, heyecanlandım. Rizespor hayatımda en çok gol attığım takımdı. Bu maç biraz az oynadım keşke 20-30 dakika oynasaydım kesin o golü atardım ve galibiyeti getirirdim. Futbol böyle 5 bazen 8 bazen 10 dakika oynuyorsun."

Selçuk İnan koordinesindeki antrenman ısınma ve istasyon çalışmalarıyla başladı, pas çalışmalarıyla devam etti. Antrenmana sakatlığı bulunan Karol ve Haidara katılmadı. Sırp kaleci Jovanovic ise antrenmanda yer almadı.