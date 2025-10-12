Haberler

Sebastian Syzmanski'den kornerden ağızları açık bırakan gol

Sebastian Syzmanski'den kornerden ağızları açık bırakan gol
Haberler
Güncelleme:
Haberler
2026 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 7. hafta maçında Polonya ile Litvanya karşı karşıya geldi.. Fenerbahçe'de forma giyen Polonyalı futbolcu Sebastian Szymanski, kornerden harika bir gole imza atarak takımını 1-0 öne geçirdi.

2026 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 7. hafta maçında Polonya ile Litvanya karşı karşıya geldi. Zorlu karşılaşmaya Fenerbahçe forması giyen Polonyalı milli oyuncu Sebastian Szymanski'nin kornerden attığı gol damga vurdu.

KORNERDEN DİREKT KALEYE

0-0 eşitlikle devam eden karşılaşmanın 15. dakikasında Polonya korner kazandı. Köşe gönderine giden Sebastian Szymanski, kavisli ortasında meşin yuvarlağı direkt kaleye gönderdi. Arka direğe harika bir şekilde yönelen top direkt ağlara gitti ve yıldız oyuncu takımını 1-0 öne geçirdi.

BÜYÜK SEVİNÇ YAŞANDI

Szymanski'nin attığı şık gol sonrası takım arkadaşları soluğu Polonyalı futbolcunun yanında aldı. 26 yaşındaki futbolcu, takım arkadaşlarıyla birlikte büyük sevinç yaşadı.

İşte Szymanski'nin attığı o gol;

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıBarış Altunbaş:

Videosunu izlemek için tıkladım ama hayal kırıklığı yaşadım.

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAdanalı volkan:

ya yayıncı kuruluşa üç beş kuruş verin de şunları burda videolu görelim

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
