Sebastian Syzmanski'den kornerden ağızları açık bırakan gol

2026 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 7. hafta maçında Polonya ile Litvanya karşı karşıya geldi. Zorlu karşılaşmaya Fenerbahçe forması giyen Polonyalı milli oyuncu Sebastian Szymanski'nin kornerden attığı gol damga vurdu.

KORNERDEN DİREKT KALEYE

0-0 eşitlikle devam eden karşılaşmanın 15. dakikasında Polonya korner kazandı. Köşe gönderine giden Sebastian Szymanski, kavisli ortasında meşin yuvarlağı direkt kaleye gönderdi. Arka direğe harika bir şekilde yönelen top direkt ağlara gitti ve yıldız oyuncu takımını 1-0 öne geçirdi.

BÜYÜK SEVİNÇ YAŞANDI

Szymanski'nin attığı şık gol sonrası takım arkadaşları soluğu Polonyalı futbolcunun yanında aldı. 26 yaşındaki futbolcu, takım arkadaşlarıyla birlikte büyük sevinç yaşadı.

İşte Szymanski'nin attığı o gol;