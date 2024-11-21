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Savcılığın bahis soruşturmasının ardından RTÜK de Acun Ilıcalı için harekete geçti

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TV8 ekranlarında yayınlanan Karadağ- Türkiye milli maçı deyim yerindeyse Acun Ilıcalı'nın başını derde soktu. Reklam panolarında yer alan yasa dışı bahis sitesinin reklamları yüzünden önce savcılık sonra sonra da RTÜK harekete geçti. Başkan Ebubekir Şahin "Müsabaka bitiminde RTÜK tarafından inceleme başlatılmış olup hazırlanan uzman raporu bir sonraki Üst Kurul toplantısında gündeme alınacaktır" ifadelerini kullandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, yasadışı bahis reklamları ve teşvik iddialarıyla Acun Ilıcalı, TV8 ve Exxen dijital platformu yetkilileri hakkında soruşturma başlatmasının ardından, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) da devreye girdi.

RTÜK BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Karadağ- Türkiye maçı esnasında yayıncı kuruluşun saha içi reklam panolarında yasa dışı bahis sitelerinin tanıtımını yaptığı iddiaları üzerine müsabaka bitiminde RTÜK tarafından inceleme başlatılmış olup hazırlanan uzman raporu bir sonraki Üst Kurul toplantısında gündeme alınacaktır" ifadelerini kullandı.

ILICALI'DAN SAVUNMA: REKLAMLAR EV SAHİBİ ÜLKENİN DENETİMİNDE

Konuya ilişkin açıklama yapan Acun Ilıcalı, aynı reklamların daha önce TRT yayınlarında da görüldüğünü hatırlatarak, yurt dışında oynanan maçlarda reklam panolarının kontrolünün ev sahibi ülkenin federasyonuna ait olduğunu ifade etti. Ilıcalı, sosyal medyada bu durumu belgeleyen görüntüleri paylaşarak kendisini savundu.

NE OLMUŞTU?

Olay, Türkiye'nin UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta Karadağ ile oynadığı maç sırasında yaşandı. TV8'den canlı yayınlanan müsabaka sırasında saha içi reklam panolarında yasadışı bahis sitelerine ait reklamların yer alması büyük tepki çekti. Bu gelişmenin ardından, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasadışı bahis reklamı ve teşviki suçlamasıyla soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Savcılığın bahis soruşturmasının ardından RTÜK de Acun Ilıcalı için harekete geçti
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (10)

Haber YorumlarıOrhan Demir:

Simdi bunun Mali den, S. ortac dan ne farki var?

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Haber YorumlarıGjerj Kastoroiti:

yatacak yerin yok acur

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Haber Yorumlarısedat :

Maçları canlı yayınlayan her kanalda o reklamlar gözüküyor. Maçın oynandığı ülkede yasak olmayan şey bizde yasak. Görüntü o ülkeden alınıp yayına veriliyor. Engellenemez bir durum var. Eskiden de premier lig maçlarında canlı yayında bira reklamları döner dururdu. Bizim yayıncı kuruluşlar mecburen vermiş gibi olurdu. Bizde yasak mesela bira reklamı. Neyse kime ne anlatıyorum ben?

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Haber YorumlarıTayfun karadağ:

Ali koçunda babası beşiktaşlı acunun da dursun özbeğinde babası beşiktaşlı babanız beşiktaş diyince alınmasın kimse

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Haber YorumlarıHikmet Demirci:

O ülkede yasal olan, bizim ülkede yasal değil. Peki bu işin üzerine gidilmesindeki amaç ne, vatandaşı yasal bahse yönlendirerek yıldırım Demirören'e kazandırmak.

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