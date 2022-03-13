Savaştan kaçan Ukrayna Milli Takımı'nın futbolcusu Yakovenko, Manisa'da kaza yaptı

Rusya'nın Ukrayna'yı işgale kalkışmasının ardından Türkiye'ye gelen Ukrayna Milli Takımı'nın eski futbolcusu Oleksandr Yakovenko, Manisa'da trafik kazası yaptı.

ARKADAN ÇARPTI

Yakovenko'nun kullandığı cip, Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde İzmir İstanbul Otoyolu'nda ailenin olduğu otomobile arkadan çarptı.

FUTBOLCU VE AİLESİ YARA ALMADI

Yakovenko ile ailesi kazayı yara almadan atlattı. Özlem Çevik ve yolcu konumunda bulunan eşi Salim Çevik (39), çocukları Baybars (9) ve Nisa (5) yaralandı. Salim Çevik'in hayati tehlikesi bulunuyor.

"DAVET EDİLDİK"

Ukraynalı Oleksandr ve kaza sırasında yanında olan antrenör babası Pavlo Yakovenko (57) Jandarma merkezine ifadesinin alınması için götürülürken, Türkiye'de irtibatları olan ve kendilerini davet eden futbolcu menajeri ve turizmci Y.E.S'(47) de çağrıldı. Oleksandr Yakovenko ifadesinde, İzmir'de yaşayan Y.E.S'nin kendilerini savaş süresince kalmaları için Türkiye'ye davet ettiğini; kendisinin eski bir milli futbolcu olduğunu; önceden RSC Anderlecht, Fiorentina, Dinamo Kiev, Malaga, Genk gibi kulüplerde futbol oynadığını söylediği belirtildi.

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