Savaşın ateşi Devler Ligi'ne sıçradı

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Monaco-Benfica maçında Rusya-Ukrayna gerginliği yaşandı. Benfica'nın Ukraynalı kalecisi Anatoliy Trubin, Monaco'nun Rus oyuncusu Aleksandr Golovin'in elini sıkmadı.

Uefa Şampiyonlar Ligi'nin 5'inci haftasında dün gece 9 karşılaşma oynanırken, Monaco- Benfica maçı nefesleri kesti. Portekiz ekibinin, deplasmanda yaptığı geri dönüş ile sahadan 3-2 galip ayrıldığı müsabakaya Rusya- Ukrayna gerginliği damga vurdu.

ELİNİ SIKMADI

Başlangıç seremonisinin ardından oyuncular tek tek tokalaşırken Benfica'nın Ukraynalı kalecisi Anatoliy Trubin, Monaco'nun Rus oyuncusu Aleksandr Golovin'in elini sıkmadı.

Trubin'in Golovin'i görmezden gelerek ilerlemesinin ardından Rus oyuncunun şaşkınlığı yüzüne yansıdı. Bazı kullanıcılar ise Ukraynalı kaleci Anatoliy Trubin'in yaptığını doğru bulurken, bir kesim futbolsever ise tam tersi yönünde görüş belirtti.

İşte o anlar;

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