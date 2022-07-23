Satrançta milli gurur

Yunanistan'ın Selanik şehrinde düzenlenen 2022 Avrupa Genç Takımlar Satranç Şampiyonasına katılan Türkiye milli takımı gurur kaynağı oldu. Erkekler 12 yaş genelde Avrupa şampiyonluğu'nu paylaşıp averajla ikinci olurken, 18 yaş kızlar takımı da ikincilik kürsüsüne çıkarak gümüş madalya ve kupayı Türkiye'ye kazandırdı.

Yunanistan'ın Selanik şehrindeki 2022 Avrupa Genç Takımlar Satranç Şampiyonası, 12-18 Temmuz 2022 tarihleri arasında düzenlendi. Dört kategoride takım turnuvası olarak düzenlenen turnuvada toplamda 53 ülke takımı mücadele etti. Erkekler averajla ikinci olurken kızlar takımı da ikincilik kürsüsüne çıkarak gümüş madalya ve kupayı Türkiye'ye kazandırdı.

Sporcuların eğitim aldığı okulun kurucusu ve milli sporcu Fethi Apaydın da milli takım olarak alınan başarıdan çok memnun olduklarını ifade ederek, "Ülkemiz böyle bir başarı kazandığı için mutluyuz. Türkiye Satranç Federasyonu'nun düzenlediği takım turnuvası ve sonucunda şampiyon olan takımların ülkemizi Milli Takım olarak yurt dışında temsil etmesini önemli bir yatırım olarak görüyoruz. Bu altyapıya önemli bir destektir. Sporcularımızın mümkün oldukça yurt dışı turnuvalarda ülkemizi temsil ettiği bu formatların artmasını arzu ediyoruz" diye konuştu.