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Sarıgöl Galatasaraylılar Derneği Kongresi yapıldı

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Sarıgöl Galatasaraylılar Derneği Kongresi yapıldı.

Sarıgöl Galatasaraylılar Derneği Kongresi yapıldı. Sarıgöl Ziraat Odası Toplantı Salonunda yapılan kongre Kamil İbik başkanlığında tek liste halinde gerçekleştirildi.

Sarıgöl Galatasaraylılar Derneğinin 225 üyesinin 65'in katılımı ile yapılan kongre sonunda Kamil İbik başkan olurken yönetim kurulu üyeliklerine Reşat İlter, Akif Sait Uslu, Haldun Canbaz, Evren Ildız, Ömer Belek ve İhsan Tekin getirildi. Denetim Kurulu üyeliklerine ise İlkay Ak, Şeref Aslan ve Ali Eskici seçildi.

Sarıgöl Galatasaraylılar Derneği Başkanı Kamil İbik, "Her şey Galatasaray için. Bu nedenle üye sayımızı daha çok arttırmak için çalışıyoruz. Sarı kırmızı forma, eşofman, atkı gibi ürünleri getirip satışlarını yapmak yada Galatasaray otobüsünü ilçeye getirmek istiyoruz." dedi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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