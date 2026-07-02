Sapanca Gölü'nde SUP etkinliği renkli görüntülere sahne oldu

SAKARYA'da, Sapanca Gölü'nde Stand-Up Paddle (SUP) ismi verilen ve yaygınlaşmaya başlayan yeni nesil su sporu ilgi görüyor. SUP On Sapanca Derneği'nin düzenlediği etkinlikte, yaklaşık 80 SUP tahtası birbirine bağlanarak dev bir tren oluşturdu. Gün batımında göl üzerinde oluşan görüntü ilgi çekerken, etkinliğe katılanlar hem spor yaptı hem de keyifli vakit geçirdi.

SUP On Sapanca Su Sporları Derneği tarafından Sapanca gölünde son dönemde yeni nesil su sporu olarak dikkat çeken Stand-Up Paddle (SUP) etkinliği düzenlendi. Geniş bir sörf tahtası benzeri ekipman üzerinde ayakta durup kürekle suda ilerlemeye dayanan, tüm vücudu çalıştıran sporun tutkunları, Serdivan ilçesindeki Tuzla Burnu'nda SUP yaparak gölün ve manzaranın keyfini çıkardı. Etkinlikte yaklaşık 80 SUP tahtası birbirine bağlanarak dev bir tren oluşturması renkli ve eğlenceli görüntülere sahne oldu. SUP On Sapanca Su Sporları Derneği, SUP sporunu kentte yaygınlaştırmayı hedefliyor.

700 KİŞİ SUP EĞİTİMİ İÇİN SIRADA BEKLİYOR

Derneğin geçici kurucu Başkanı Mehmet Rıfat Kanger, hikayenin 2022 yılında gölde tek başına SUP yaparken başladığını belirterek, "Beni gören insanlar soruyordu; 'Bu nedir, biz de deneyebilir miyiz?' diye. Ben de gösteriyordum nasıl kullanıldığını. Talep artmaya başlayınca 2023'te Instagram hesabı açtım. İnsanlar o kadar çok talep gösterdi ki tek başıma yetişemeyeceğimi anladım. Şu an 700 kişi SUP tanıtımı ve eğitimi için sırada bekliyor. Maliyeti çok uygun olan bu spor artık herkese hitap ediyor. Sadece denge üzerine kurulu kolay bir spor ancak suya çıktığımızda hayat kurtarıcı olan can yeleğimizi takmak zorundayız" dedi.

SAPANCA GÖLÜNDA GÜN DOĞUMU VE GÜN BATIMINDA EŞSİZ MANZARA

SUP On Sapanca Su Sporları Derneği Yöneticisi Yiğit Can Kışla, "Sapanca Gölü'nün ulaşılabilirliğinin yanında doğal ve eşsiz manzarasının büyük bir etken olduğunu düşünüyorum. Burada gün doğumu ve gün batımındaki manzarada SUP sürmek çok keyifli oluyor. Uzun vadeli hedefimiz kullanıcı sayımızı daha fazla artırarak bir spor kulübü haline gelebilmek. Her gün artan üyemiz var 500'e yakın, aktif olarak ise 80 üzerinde SUP'u olan üyemiz var. Burada 2 senedir insanlara ücretsiz bir şekilde SUP tanıtımı yapıyoruz. İnsanlar hiç bilmeden SUP alıp Sapanca Gölü'ne açılabiliyorlar. Bizim buradaki amacımız, insanlara SUP ekipmanlarını tanıtabilmek, en azından nasıl kürek çekebileceğini gösterebilmek adı altında bu etkinlikleri yaptığımız için bizden sonra çok şey değiştiğini düşünüyorum. Sapanca Gölü'nü Türkiye'de bir numara yapabiliriz. Bu sporla Sapanca'yı daha iyi tanıtabiliriz. Göle iniş çıkışlarda problem olabiliyor. SUP sporunu yapan insanlara bir alan tanımlanırsa çok daha ileri gideceğini düşünüyorum" diye konuştu.

'ÜCRETSİZ EĞİTİM VERİYORUZ'

SUP On Sapanca ekibinde yer alan Çiğdem Suda ise hem gün doğumu hem gün batımında SUP yaptıklarını belirterek, "Sabah 5 buçuk 6 gibi geldiğimiz zaman burada inanılmaz güzel, sakin, ruhu dinlendiren bir gün doğumu ile göle açılmak o kadar keyifli ki sadece burada yapmıyoruz. Sakarya'da birçok yerde, Kerpe'de, Cebeci'de veya istersek dünyanın her yerinde yapıyoruz. Sup On Sapanca'ya herkesi bekliyoruz. SUP yapmak isteyen SUP sevdalısı bütün arkadaşlara hem ücretsiz eğitim veriyoruz hem de su sporlarını sevdirmek istiyoruz, herkesi SUP yapmaya bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

'BANA İYİ HİSSETTİRİYOR'

SUP sporu ile geçen yıl tanıştığını anlatan Neslihan Cebeci, "Önce kano araştırdım, pek bana göre olmadığını anladım. Kürek çekmek, suya değmek istedim. Sonra SUP'la tanıştım, topluluğa katılmak istedim, eğitime geldim formu doldurup. Ondan sonra 10 gün içinde kendime bir tane aldım zaten. Özgür hissediyorum, gün doğumunda, gün batımında iyi hissettiriyor bana bu yüzden yapıyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı