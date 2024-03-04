Şanlıurfaspor Yardımcı Teknik Direktörü Fevzi Layiç: Gençlerbirliği ile berabere kalmak bizim için iyi

Şanlıurfaspor Yardımcı Teknik Direktörü Fevzi Layiç, Gençlerbirliği karşılaşmasının ardından, "Gençlerbirliği gibi kaliteli oyuncuların olduğu, Sinan Hoca gibi değişikliklere açık farklı formasyonlar deneyen bir takım ile oynamak ve buradan bir puan almak bizim için çok iyi" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Şanlıurfaspor, deplasmanda Gençlerbirliği ile 1-1'lik skorla berabere kaldı. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Şanlırufaspor Yardımcı Teknik Direktörü Fevzi Layiç, istedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını dile getirerek, "İçinde bulunduğumuz durum ve kurtulma mücadelemizde çok önemli bir maça, önemli bir deplasmana geldik. Gençlerbirliği gibi kaliteli oyuncuların olduğu, Sinan Hoca gibi değişikliklere açık farklı formasyonlar deneyen bir takım ile oynamak ve buradan bir puan almak bizim için çok iyi. Bundan çok memnunuz. Benim görüşüme göre iki yönlü bir maç oldu. İlk yarı biraz daha ayağa pas yapabilen rakibin analizine göre ortadan hücumlarla, pozisyonlar bulmaya çalıştık. Bunda da başarılı olduk. Zaman zaman çok iyi işler çıktı. Zaten neticesinde bir de gol bulduk. İkinci yarı biraz daha farklı oldu. Hem Gençlerbirliği takımının dizilişinin farklılaşması hem de bizim hazır olmayan oyuncularımız yüzünden biraz daha değişikliklere gidip mücadele ettiğimiz bir ikinci yarıya döndü. Açıkçası ikinci yarı çok fazla bir pozisyon bulamadık" diye konuştu. - ANKARA