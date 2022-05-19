Samsunspor yarı finalde - Haberler

Samsunspor yarı finalde
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Türkiye Basketbol Ligi Play-Off Çeyrek Finali ikinci maçında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor evinde Samsunspor'u ağırladı.
Türkiye Basketbol Ligi Play-Off Çeyrek Finali ikinci maçında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor evinde Samsunspor'u ağırladı. İlk maçta 80-73'lük skorla avantaj sağlayan Samsunspor ikinci karşılaşmayı da 70-82 kazanarak yarı finale yükseldi.
Salon: Şehit Polis Recep Topaloğlu
Hakemler: Önder Yılmaz xx, Ahmet Murat Arıkanlı xx, İsmail Binbir x
KBB Kağıtspor: Corin Darius Henry xxx 18, Faik Can Nurkan x 1, Cihan Amasyalı xx, İbrahim Yıldırım xxx 22, Eren Özen x, Mert Ulutaş xx 6, Brady Wiliam Skeens xxx 9, Mehmet Oğuzhan Kızıl xx 9, Eren Beyaz x, Sertan İbrahim Sarı x 5
Başantrenör: Ahmet Murat Yolcu
Samsunspor: Utku Saraloğlu x 5, Mert Gizir x, Gökhan Aydın xxx 17, İzzet Türkyılmaz xxx 9, Ercan Bayrak x 6, Mert Ali Sert xxx 13, Burak Eşlik xxx 23, Ege Yaşar x, James Frazier JR xx 9, Göktuğ Baş x
Başantrenör: İlker Salman
1. Periyot: 9-24 (Samsunspor lehine)
Devre: 32-45 (Samsunspor lehine)
3. Periyot: 49-63 (Samsunspor lehine) - KOCAELİ