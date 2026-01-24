Kocaelispor maçının ardından

SÜPER Lig'in 19'uncu haftasında Samsunspor, kendi sahasında karşılaştığı Kocaelispor ile 0-0 berabere kaldı. Maçın ardından Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis ve Kocaelispor Teknik Sorumlusu Volkan Kazak karşılaşmayı değerlendirdi.

Sahada gösterilen performanstan mutlu olmadığını ifade eden Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, "İlk yarıya baktığımızda oyun hızımız çok yavaştı. Topla çok temaslı bir şekilde oynadık ve yön değiştirmeyi unuttuk açıkçası. Belki de 2 defa yön değiştirdik. Aslında planımız hızlı bir şekilde oynamak, hızlı bir şekilde yön değiştirmek. Ne yazık ki bunu gerçekleştiremedik. İkinci yarıda yakalamış olduğumuz duran top şansları vardı. Ne yazık ki onlardan da istediğimiz sonucu alamadık. Belki iki saat boyunca oynamış olsaydık herhangi bir gol bulamazdık. Bugün de tam olarak problemimiz buydu. Çünkü gol pozisyonlarına girmede biraz sıkıntı yaşadık. Bu sezonun geneline baktığımızda çok fazla maçta beraber kaldık. Bazen bir maçı kaybedip bir sonrakini kazanmak daha iyi olur ama ne yazık ki böyle olmadı ve birçok karşılaşmayı beraber bitirdik" dedi.

'YENİ GELEN OYUNCULARIMIZIN BİRAZ ZAMANA İHTİYAÇLARI VAR'

Sakat oyuncuların yeni yeni takıma dönmeye başladığını belirten Reis, "Yeni gelen oyuncularımızın da biraz da zamana ihtiyaçları var. İlk yarı bittikten sonra onlarında yorgun olduklarını gözlemledim ve bu sebepten dolayı da bazı değişiklikler yaptım. Son haftalarda galibiyet özlemi yaşıyoruz. Her sezon böyle şeyler yaşanmıyor. Özellikle geçen seneye baktığımızda takım halinde çok iyi bir seri yakalamıştık. Ama bu dönem açıkçası negatif anlamda bir seri yakaladık diyebilirim. Tabii her gün güneşli günler olmuyor. Zor dönemden de geçtiğiniz günlerde olabiliyor. En iyi şekilde antrenmanlarımızı tamamlayıp tekrardan o eski performansımıza kavuşmak istiyoruz. Umarım bir sonraki karşılaşmadan 3 puan alırız. Çünkü çok uzun zaman oldu 3 puan almayalı. Bundan sonra odak noktam tamamen bir sonraki karşılaşmadan 3 puan almak olacak" diye konuştu.

'BUGÜN HER İKİ TAKIM DA GALİBİYETİ HAK ETMEDİ'

Bugün her iki takımın da galibiyeti hak etmediğini ifade eden Reis, "Rakibimize vermiş olduğumuz sadece bir şans vardı. O da çekmiş oldukları şut direkten dönmüştü. O pozisyonun hemen öncesinde bizim yakalamış olduğumuz net bir şansımız vardı gol atmak için. Ne yazık ki o ceza sahası içerisinde doğru pozisyon almadığımız için onu değerlendiremedik diyebilirim. Beraberlik aslında kabul edilebilir bir sonuç böyle bir performanstan sonra. Totalde şimdiye kadar almış olduğumuz 27 puan var Süper Lig'de. Süper Lig için yeterli bir takım olduğumuzu elbette ki düşünüyorum ama bugünkü performans ne yazık ki istediğimiz performans değildi. Daha iyi performans göstermek için de antrenmanlarımızı en iyi şekilde yapmaya çalıştık" ifadelerini kullandı.

VOLKAN KAZAK: SON PASLARDA BECERİKLİ OLABİLSEYDİK MAÇI LEHİMİZE ÇEVİREBİLİRDİK

Ligin önemli ekiplerinden biriyle mücadele ettiklerini söyleyen Kocaelispor Teknik Sorumlusu Volkan Kazak, "Maçın başında oyuncularımız oyun disiplinine sadık kalmalarını söylemiştik. Bunu da yaptılar. Aynı zamanda ilerleyen bölümlerinde özellikle ikinci yarı girdiğimiz pozisyonlar var. Belki final paslarında becerikli olabilseydik maçı lehimize çevirebilirdik. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Oyun disiplininden hiç kopmadılar. Her zaman en üst seviyede oynayamazsınız. Samsunspor kolay bir rakip değil. Aynı zamanda Avrupa'da da bizi temsil ediyorlar. Son paslarda biraz etkili olsaydık, sonuç alabilirdik. Direkten dönen topumuz var. Bir deplasmanda girilebilecek kadar pozisyonlarımız vardı" diye konuştu.

'DEPLASMANDA ALINAN 1 PUAN DEĞERLİ'

Ligde artık tüm rakiplerin çok zorlu olduğunu ifade eden Kazak, "Ciddi bir fikstürümüz var. Ligdeki bütün rakipler artık çok zor. Çok ciddi rakiplerle oynuyoruz. Geçen haftaki maçta daha çok pozisyona giren bizdik. Maçın hakkı 2-1 değildi. Az önce dediğim gibi, bugün de final paslarında etkili olabilseydik, burada farklı şeyler konuşacaktık. Bazen istediğinizi yapamıyorsunuz. Sonuçta deplasmanda alınan 1 puan değerli" dedi.