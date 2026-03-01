Gaziantep FK maçının ardından

SÜPER Lig'in 24'üncü haftasında Samsunspor, kendi sahasında ağırladığı Gaziantep FK ile golsüz berabere kaldı. Maçın ardından Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink ve Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz karşılaşmayı değerlendirdi.

Topa sahip olan tarafın kendileri olduğunu belirten Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink, "Kaliteli bir şekilde topa sahip olmak önemliydi. 5 farklı oyuncuyla sahaya çıktık. Farklı bir sistemle oynadık. Bugün hem oyuncular hem de ben bu karşılaşmayı kazanmak istedik ama bu olmadı. Oynadığımız son 4 karşılaşmadan gol yemeden ayrılmak da önemli. Oyunun kontrolü bizde oldu ama gol atamadık. Takımımız çok istekli ve arzulu oynadı. Taraftarımız bu maçı izlemekten keyif almıştır. Perşembe günü oynayacağımız karşılaşmayı dört gözle bekliyoruz" dedi.

'PRES OYUNU BENİM VAZGEÇİLMEZİM'

Pres oyunun kendisi için vazgeçilmez olduğunu ifade eden Fink, "Sistemle alakalı çok fazla şey söyleyebilirim. Oynadığımız oyuna bakarsak, oyun kurulumu aynıydı. Bugün bunu 3 stoperle göstermeye çalıştık. Bazen de bek oyuncumuzu geriye geçip 3'lü oyun kurulumu yapmaya çalışıyoruz. Bugün 3 stoperle oynadık. Deplasmanlarda oynayacağımız maçlar olacak. Bugün topa sahip olma konusunda da doğru işler yaptık. Nctham'ın kas ağrısı, İrfan Can'da karın ağrısı, Zeki Yavru'nun da dizinde ağrıları vardı. Onları kadroya almadım. Kadromuzda olan oyuncularımızla sistemimizi şekillendirmemiz gerekiyor. Pres oyunu benim vazgeçilmezim diyebilirim. Hangi sistemle oynarsak oynayalım kadromuzda olan oyuncularla şekillendirebiliyoruz. Bazen sistemi rakibe göre de değerlendirebiliyorsunuz" diye konuştu.

BURAK YILMAZ: İLK 15 DAKİKA İSTEDİĞİMİZ GİBİYDİ

İlk 15 dakika istedikleri gibi oynadıklarını ifade eden Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, "Aslında ilk 15 dakika her şey istediğimiz gibiydi. Bütün çalıştığımız ne varsa hepsinin doğru olduğu ama 15 dakika sonra oyunun ritmi düştü. Biz de bu ritme alıştık. İlk 15 dakikadan sonra tamamen oyunun kontrolü Samsunspor'daydı. Burada kendimizi eleştirmemiz lazım. Baktığımız zaman geçen hafta harika oynadığımız Trabzonspor maçında puan alamadık. Ama bu hafta kötü oynadığımız Samsun gibi bir zor deplasmandan bir puanla dönüyoruz. Futbolun güzelliği tabii ki burada ama biz böyle bir oyunu kabul etmiyoruz" dedi.

'SÖZ VERDİM HAKEMLERLE ALAKALI KONUŞMAYACAĞIM'

Oyuncuları uyardığını belirten Yılmaz, "Biz bu oyunu değil, pozitif futbol, modern futbol oynamak için hem kendim, hem oyuncularım, hem ekibimiz hep beraber oyuncularımızla sabahtan akşama kadar çalışıyoruz. Tabii ki de alınan bir puan çok değerli ama son 70 dakikadaki oyunu kesinlikle ne ben ne de oyuncularım kabul ediyor. Hakemlerle alakalı konuşmamakta direniyorum. Ama Türkiye'de oyunun ritmi, faul standartları, kırmızı kartlar, VAR'ın karışıp karışmaması neye göre belli olduğunu bilmiyorum açıkçası. Artık hakemlerle de alakalı konuşmayı bıraktım. Bir söz de verdim hakemlerle alakalı konuşmayacağım diye. O yüzden takdiri size bırakıyorum. Çünkü ilk devre zaten tamamen bir kör dövüşü vardı. Sürekli düdük, sakatlıklar, 7 dakika uzatma, giren oyuncular, futbolumuzun gelişmesini istiyorsak tabii ki de topun oyunda kalma süresinin çok daha artması lazım" şeklinde konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı