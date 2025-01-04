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Samsunspor, Trabzonspor'u 1-0 Önde Tamamladı

Samsunspor, Trabzonspor'u 1-0 Önde Tamamladı
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Trendyol Süper Lig'in 18. hafta maçında Samsunspor, sahasında Trabzonspor ile karşılaştı ve ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Holse'nin 30. dakikada attığı golle üstünlüğü ele geçiren Samsunspor, maçta dikkat çeken anlar yaşadı.

Trendyol Süper Lig'in 18. hafta maçında Samsunspor, sahasında Trabzonspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

4. dakikada Yunus'un hatalı pasında topun arasına giren Banza'nın şutunu kaleci Okan parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

17. dakikada Holse'nin ara pasında ceza sahasında kaleci Uğurcan ile karşı karşıya kalan Mouandilmadji, topu ayağına dolaştırınca meşin yuvarlak Uğurcan'da kaldı.

27. dakikada Holse'nin pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Schindler'in şutu yandan dışarı çıktı.

30. dakikada Ozan'dan topu kapan Benasser'in ara pasında Holse, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 1-0

37. dakikada Cham'ın sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta kaleci Okan topu son anda kornere çeldi.

Hakemler: Mehmet Türkmen, Mehmet Emin Tuğral, Serkan Çimen

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Yunus Emre Çift, Lubo Satka, Soner Gönül, Ait Benasser, Celil Yüksel, Kingsley Schindler, Carlo Holse, Emre Kılınç, Marius Mouandilmadji

Yedekler: Halil Yeral, Muja, Soner Aydoğdu, Bola, Muhammet Özbaskıcı, Ercan Kara, Ali Tarkan, Haluk Tan, Enes Albak, Bedirhan Çetin

Teknik Direktör: Thomas Reis

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pedro Malheiro, Serdar Saatçi, Arseni Batahov, Eren Elmalı, David Lundstram, Ozan Tufan, Cihan Çanak, Muhammed Cham, Anthony Nwakaeme, Simon Banza

Yedekler: Onuralp Çevikkan, Taha TEpe, Barisic, Serkan Asan, Umut Güneş, Salih Malkoçoğlu, Arif Boşluk, Ali Şahin, Poyraz Yıldırım, Enis Destan

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Gol: Holse (dk. 30) (Samsunspor)

Sarı kartlar: Emre (Samsunspor), Ozan (Trabzonspor) - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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