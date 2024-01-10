Samsunspor Trabzonspor maçından puan ya da puanlar almak istiyor

Samsunspor Başkan Vekili ve İcra Kurulu Üyesi Veysel Bilen, Trabzonspor maçından da puan ya da puanlar alıp, çıkışlarını sürdürmek istediklerini söyledi.

Trendyol Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Samsunspor, yarın deplasmanda 16. hafta erteleme maçında Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Şu anda 18 puanı bulunan kırmızı-beyazlılar, hazırlıklarını Nuri Asan Tesisleri'nde sürdürdü. Samsunspor'da Başkanvekili Veysel Bilen açıklamalarda bulunarak, puan ya da puanlarla dönmek istediklerini ifade etti.

"Trabzonspor maçından puan alıp, çıkışımızı sürdürmek istiyoruz"

Trabzon deplasmanından en az 1 puanla dönmek istediklerinin altını çizen Veysel Bilen, "Hafta sonu aldığımız Karagümrük galibiyeti, hem rakibimiz olması hem de hedeflediğimiz ilk devre sıralaması itibariyle bizim için çok önemliydi. Bu çerçevede Trabzonspor maçı çok daha önemli bir hale geldi. Zaten söylemeye gerek yok her iki şehrin takımı birbiri ile tatlı rekabet içerisinde. Umuyorum ki perşembe günü de centilmence bir mücadele olacak. Bu mücadelenin sonunda biz puan ya da puanlar alıp, çıkışımızı sürdürmek arzusundayız. Bu şekilde de ilk devreyi hedeflediğimiz noktada bitirirsek, ikinci devrenin ilk maçı olan Sivasspor maçını çok daha moralli, çok daha hazırlıklı ve inşallah hep birlikte, 'Biz bize yeteriz' mottosuyla, çıktığımız bu yolda sezon sonunda gülen tarafın biz olacağına inanıyoruz" dedi.

"Biz bitti demeden bitmez"

Son düdüğe kadar mücadeleyi bırakmayacaklarını ifade eden Bilen, "Son maça, son düdüğe kadar, yönetim olarak, oyuncularımız, teknik ekibimiz inançlı bir şekilde mücadelemizi sürdüreceğiz. Her zaman söylediğimiz bir şey var. Biz birlik beraberlik içerisinde olduğumuz sürece aşamayacağımız bir engel yok. Çünkü bu şehrin ruhunda başarmak, mücadele etmek var. Yüksel başkanımızın ifade ettiği gibi, 'Biz bitti demeden bitmez' diyoruz. Bu doğrultuda da çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yılmak yok mücadeleye devam. Her gittiğimiz deplasmanda, saygıyla karşılanan ve takdir edilen bir taraftar grubuna sahibiz. Trabzon'da da yine 90 dakika boyunca centilmence destekleyeceklerine inancımız tamdır. Onlara güveniyoruz. Onlar bizi hiç yalnız bırakmadılar. Bu deplasmanda da yanımızda olacaklar. İnşallah gülerek gittiğimiz deplasmandan sevinçle dönmeyi ümit ediyoruz. Şehir kenetlenmiş durumda" diye konuştu.

Trabzonspor ile Samsunspor, yarın saat 20.00'de Papara Park Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. - SAMSUN