Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis Türkiye'nin en güçlü takımını açıkladı

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis Türkiye'nin en güçlü takımını açıkladı
Güncelleme:
Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Süper Lig gündemine dair açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin en güçlü takımının kim olduğu sorusuna cevap veren Reis, ''Galatasaray'ın kadrosuna baktığınız zaman çok iyi ve çok kaliteli oyunculara sahip. Onların önüne geçmek çok çok zor diyebilirim.'' dedi.

Samsun spor Teknik Direktörü Thomas Reis, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Çeviri Topluluğu tarafından Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Sporun ve çevirinin gücü aynı sahada" konulu konferansa katıldı ve soruları yanıtladı.

'BİZİ BİRLEŞTİRİCİ DİLDİR'

Alman teknik direktör Reis, futbolun toplumun tüm kesimlerini biraya getiren bir spor dalı olduğunu söyledi. Kendisinin Almanya'dan farklı bir kültürden Samsun'da farklı bir kültüre geldiğini, bu kültürü yaşamaya ve öğrenmeye çalıştığını aktaran Reis, "Takımımızda sadece Türk futbolcular yok. 14 farklı ülkeden 14 farklı kültürden oyuncular var. Tabii bunları bir arada tutmak kolay değil ama futbolun sadece bir dili var. Bu dilde bizi birleştirici dildir. Samsunspor'un teknik direktörü olduğum için de çok mutluyum. " dedi.

Türkiye'de görev yapmanın kendisi için yeni bir deneyim olduğunu belirten Reis, "Buraya geldikten sonra hata yapmaktan korktum açıkçası...Buradaki kültüre ve yaşantıya bir saygısızlık yapabileceğim konusunda bir korkum ve çekincem oldu. Ama şimdiye kadar hiç bir şey olmadı. Bundan sonraki süreçte daha kolay geçeceğini düşünüyorum. " ifadesini kullandı.

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis Türkiye'nin en güçlü takımını açıkladı

'TÜRK YEMEKLERİNİ ÇOK BEĞENİYORUM'

Samsun'da 1,5 yıldır görev yaptığını hatırlatan Reis, "Türk yemeklerini çok beğeniyorum. Alman olduğum için oradaki yemeklerin lezzetini biliyorum. Oradaki lezzetleri de özlüyorum. Ebetteki ki her ülkenin kendisine ait mutfağı, kendisine ait yemek kültürü var. Ama Türk yemekleri muhteşem." şeklinde konuştu.

'GALATASARAY'IN KADROSU ÇOK İYİ'

'Türkiye'deki en güçlü takım kim?' sorusuna cevap veren Reis, ayrıca bu yıl Samsunspor'un farklı kulvarlarda mücadele ettiğini de hatırlatarak, "Beklentilerin çok yüksek olduğunu biliyoruz. Bunun olması da çok normal. Hoca olarak ben diğer takımların kadrosu konusunda çok konuşma taraftarı değilim. Ama Galatasaray'ın kadrosuna baktığınız zaman çok iyi ve çok kaliteli oyunculara sahip. Onların önüne geçmek çok çok zor diyebilirim. Sonuç olarak onlara karşı da oynayacağız ve ligin en iyi takımı. Diğer takımlara baktığımızda da zor karşılaşmalar bizi bekliyor. Biz kendi performansımızı gösterdiğimiz müddetçe her zaman kazanmak için fırsatımız olacaktır. Bunu da Fenerbahçe maçında gösterdiğimizi düşünüyorum. İyi sonuç almak istiyorsak her karşılaşmada yüzde 100'ümüzü vermek zorundayız. Bunun dışında biz Avrupa'da mücadele eden bir takımız. Sadece şehrimizi değil, Türk futbolunu da en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz. Türk insanını da gururlandırmak istiyoruz." dedi.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıPikachu hd:

minareyi çalan kılıfını hazırlar misali +3 puan cinconuma

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme13
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMazlum Dağ:

Ağlamaktan harap oldunuz be Pikachu ve diğer fenevliler.... hahahahaha ;)

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıhüseyin ulusoy:

zoru severiz bize heryer trabzon…

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
