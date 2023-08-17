Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu: '3 büyük takım Anadolu'da favori'

- Hüseyin Eroğlu : "3 büyük takım gittiği her deplasmanda favoridir"

SAMSUN - Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Fenerbahçe maçı öncesinde yaptığı açıklamada 3 büyük kulübün Anadolu'da gittiği her deplasmanda favori olduğunu söyledi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, pazartesi günü oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde Nuri Asan Tesisleri'nde yaptığı antrenman ile sürdürdü. İlk 15 dakikası basın açık olarak gerçekleşen antrenmanda futbolcular Fenerbahçe mücadelesine hazırlandılar.

"3 büyük takım gittiği her deplasmanda favoridir"

Fenerbahçe ile oynayacakları maç hakkında konuşan Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, "Geçtiğimiz hafta Sivasspor ile başlayan lig serüvenimiz, beraberlikle biten bir maç. Aslına baktığımızda güzel bir başlangıç. Deplasmandan beraberlikle dönmemiz aslında lige iyi bir başlangıç yaptığımızın bir göstergesi. Sonuçta Sivasspor maçı geride kaldı. Ligler başladıktan sonra hızlı bir şekilde ilerliyor. Pazartesi günü de Fenerbahçe ile oynayacağımız maç var. Fenerbahçe maçı ile ilgili söyleyeceğim şey şu tabii ki 3 büyük takım, Türkiye neresinde olursa olsun her gittiği deplasmanda dahi ligin favorisidir. Maçın favorisidir. Bunu biliyoruz, kaliteli bir kadro kurdular. Tabii ki hedefleri şampiyon olmak, Avrupa kupalarında ilerlemek, bunun hepsini biliyoruz. Bizde bu lige adapte olan sahada kendi taraftarımız önünde iyi mücadele ederek, iyi oyun organizasyonu yapmakta olan bir kimlikte oynayacağız. Umarım taraftarlarımız önünde güzel bir maç oynarız. Onların istediği sonucu alırız. Bu bizim için özellikle 11 yıl sonra kendi sahamızda oynayacağımız maçın Fenerbahçe maçı olması önemli. Buradan çıkacak güzel bir sonuçta hem bizim için hem taraftarımız için de güzel bir netice olacaktır. İnşallah istediğimiz gibi gerçekleşir" dedi.

"Aramıza katılacak oyuncularımız olacak"

Transfer çalışmaları hakkında da bilgi veren Hüseyin Eroğlu, "Aramıza yeni katılan oyuncularımız var. Bundan sonraki süreç 15 Eylül'de transfer bitiyor, aramıza katılacak oyuncularımız var. Başkanımız çok yoğun bir mesai harcıyor bununla ilgili. Transfer önemli ama sadece transfer değil, benim şu an odak noktam biraz daha elimizdeki oyuncularla en yüksek verimi alabilmek. Yani sadece transfer değil uyum doğru çalışmak, doğru strateji belirlemek, oyuncuları iyi tanımak, takım içerisindeki organizasyonları iyi yapmak. Bence şu dönemde çok daha önemli. Bizim için hafta ilerledikçe çok daha iyi sistem takımı ortaya çıkacaktır ama bunun için zamana ihtiyaç var" diye konuştu.

"Fenerbahçe maçı güzel ve keyifli bir maç olacak"

Pazartesi günü karşılaşacakları Fenerbahçe maçının güzel ve keyifli geçeceğini ifade eden Eroğlu, "Büyük takımlarla maç yapacağız. Fenerbahçe de bunlardan biri. Biz rakip kim olursa olsun her maça en iyi şekilde hazırlanmaya çalışacağız, mücadele vereceğiz. Samsunspor her maça en iyi şekilde hazırlanır. Kazanmak için çıkar. Rakibinin gücünü biliyoruz, analizlerimizi yapıyoruz. Rakibin gerçekten güçlü yanları var. Onlara karşı alacağımız önlemler değerli ve önemli ama bunda da bizimde birkaç planımız olacak maçla ilgili. Sonuçta kendi taraftarımızın önünde oynayacağız. 11 yıl sonra ilk defa kendi taraftarımızın önüne çıkıyoruz. Sonuçta karnaval havası bir taraftarımız olacak orada. Bence futbolculukta bu tip maçlar oyuncunun motivasyonunu çok arttırır. Biz de onları en iyi şekilde hem mental hem taktiksel hem de fiziksel hazırlamaya çalışacağız. Sonuçta pazartesi güzel ve keyifli bir maç olacaktır diye söyleyebilirim" şeklinde konuştu.

"Birebir önlem almayı düşünmüyorum"

Ligin en güçlü kadrolarından biri olan Fenerbahçe maçı için bire bir önlem almayı düşünmediğini de sözlerine ekleyen Hüseyin Eroğlu, "Birebir önlem almayı çok düşünmüyorum. Tabii ki oyunun belli bölümleri önemli. Duran topları var belli aksiyonlarda bunlar geçerli olabilir ama biz bir takım hürriyetinde oynamak zorundayız. Birebirde çok etkili oyuncuları var. Bunu net bir şekilde görüyoruz ama biz de buna göre takım oyununu, oyun sistemini en iyi şekilde özellikle savunma bölümünde uygulamamız gerekiyor. Sadece savunma yaparak maçı tamamlayamazsınız. Hücum da yapmak zorundasınız" ifadelerini kullandı.

Douglas Tanque vedalaştı

Antrenmanın başında ise Brezilyalı forvet oyuncusu Douglas Tanque takımdan ayrılacağı için futbolcularla ve teknik heyetle vedalaşarak, Süper Lig'de arkadaşlarına başarılar diledi. Tanque'nin 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor ile anlaştığı da öğrenildi.