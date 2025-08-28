Samsunspor, Panathinaikos ile Avrupa'da Rövanş Mücadelesine Çıkıyor

SAMSUNSPOR, UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu rövanş maçında kendi sahasında Panathinaikos ile karşılaşacak. Kırmızı-beyazlılar ilk mücadeleden 2-1 mağlup ayrıldı. Karşılaşma, Samsun 19 Mayıs Stadı'nda saat 20.00'de başladı.

Mücadelede Bosna Hersek Futbol Federasyonu'ndan Irfan Peljto düdük çalacak. Peljto'nun yardımcılıklarını ise aynı ülkeden Senad Ibrisimbegovic ve Davor Beljo yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Milos Gigovic olacak.

SAMSUNSPOR, 6 GALİBİYET 5 MAĞLUBİYET ALDI

Samsunspor, UEFA organizasyonlarında 11 maç oynadı. Bu maçlardan 6 galibiyet 5 mağlubiyet aldı. Samsunpor, 23 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 15 gol gördü. Samsunspor ile Panathinaikos, Avrupa kupalarında ikinci kez karşı karşıya geldi. İlk karşılaşma 21 Ağustos Perşembe günü Atina'da olan mücadeleyi Panathinaikos 2-1 kazandı.

YENİ 19 MAYIS STADI'NDA İLK AVRUPA MAÇI

Samsunspor, Avrupa kupalarındaki ilk mücadelesini 1997-1998 sezonunda İntertoto Kupası'nda oynadı. Kırmızı-beyazlılar, 1998-1999'daki ikinci katılımında ise eski 19 Mayıs Stadı'ndaki son Avrupa sınavına Werder Bremen karşısında çıkmış ve 3-0 mağlup olmuştu. Aradan geçen 27 yılın ardından yeniden Avrupa arenasına dönen Karadeniz temsilcisi, bu kez 33 bin 919 seyirci kapasiteli yeni 19 Mayıs Stadı'nda Panathinaikos'u konuk etti.

TARAFTAR MAÇA İLGİ GÖSTERDİ

27 yıl sonra ilk kez taraftarının önüne Avrupa maçında çıkan Samsunspor'da 19 Mayıs Stadı'nda maça iki kulübün taraftarları büyük ilgi gösterdi. Satışa çıkarılan biletlerin çoğu satıldı. Karşılaşmayı 26 bin futbolsever izledi.

SAKATLIKLARI DÜZELEN MUSABA VE HOLSE MAÇ KADROSUNDA

Samsunspor'da Panathinaikos ile oynanan ilk karşılaşmada sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyen Carlo Holse ve Anthony Musaba bugünkü karşılaşmada takım kadrosunda yer aldı. Musaba ilk 11'de yer alırken, Holse yedek başlayacak. Afonzo Souza ise statü gereği oynamayacak. Panathinaikos'da ise sakatlığı bulunan Tin Jedvaj karşılaşmada yer almadı.

KARŞILAŞMA YÜKSEK GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALTINDA OYNANIYOR

Samsunspor – Panathinaikos rövanş maçı, UEFA tarafından en yüksek seviye riskli maç kategorisine alındı. Bu sebeple Samsun Valiliği ve İl Emniyet Müdürlüğü geniş güvenlik önlemleri aldı. Karşılaşmada 1015 polis ve 550 güvenlik görevlisi görev aldı.

TRAMVAYLA ÜCRETSİZ ULAŞIM

Samsun Büyükşehir Belediyesi, saat 15.00 ile 23.00 arası maça gidecek ve maçtan dönecek olan taraftarlara tramvayla ücretsiz ulaşım sağlanacağını duyurdu. Trafik yoğunluğundan olumsuz etkilenmemesi adına taraftarların 19 Mayıs Stadı'na özel araçları yerine toplu taşıma kullanarak gelmesi tavsiyesinde bulunuldu.

Mücadeleye Samsunspor, Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Celil Yüksel, Makoumbou, Ntcham, Emre Kılınç, Musaba, Mouandilmadji 11'i ile başladı. Panathinaikos ise Dragowski, Kotsiras, Palmer-Brown, Touba, Kiriakopoulos, Bakasetas, Chirivella, Cerin, Tete, Duricic, Loannidis ile sahada yer aldı.