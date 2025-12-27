Samsunspor Kulüp Başkan Vekili Bilen, gündemdeki konuları değerlendirdi Açıklaması

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'un kulüp başkan vekili Veysel Bilen, Fenerbahçe'nin Anthony Musaba ile transfer görüşmeleri yapmasına ilişkin, " Samsunspor, yaklaşık 20 yıl sonra ciddi bir bedelle oyuncu satıyor." dedi.

Bilen, Nuri Asan Tesisleri'ndeki basın toplantısında, oyuncuları Anthony Musaba'nın sezon başında takıma katıldığını, sözleşmesinde serbest kalma maddesi bulunduğunu söyledi.

Musaba ile menajerinin gelen teklifi kulübe bildirmediğine dikkati çeken Bilen, oyuncuya veya menajerine böyle bir teklif geldiğinde etik olarak kulübe bildirmesi gerektiğini vurguladı.

Futbolcunun "Ben devre arasında serbest kalma maddesini hayata geçirmek istiyorum." demesinin gayet normal olduğunun altını çizen Bilen, "İlk defa olan bir şey değil. Ancak siz bütün bu görüşmeleri perde arkasında yapıp size güvenen, inanan insanlar varken... Sonra öğreniyoruz ki birkaç maç evvelinden söz olarak kıyılmış bir nikah var, resmiyeti bekliyor. Bunu da hep arka planda yürütmüşsünüz. Bunu yürüten birinci derecede menajer bizim nezdimizde eksi not almıştır. İkincisi, bu işin sorumlusu Musaba'dır. Çünkü oyuncu olarak gelip menajeri paylaşmasa bile ona baba şefkatiyle yaklaşan yöneticisi, antrenörü, futbol direktörüyle paylaşması gerekirdi. Bunu da yapmadı." ifadelerini kullandı.

Musaba ve menajerinin yaptığının etik olmadığına dikkati çeken Bilen, şöyle devam etti:

" Samsunspor'dan ilk defa bir oyuncu gitmiyor, son defa da gitmeyecek. Yine yerine başka bir oyuncu gelecek. Ancak gidiş biçimi, son idmana çıkmaması, hocasına beyanda bulunmamış olması bizi üzmüştür. Taraftarımız haklı olarak diyor ki, ' Fenerbahçe Kulübünün yaptığı davranış doğru değil' ve tepki gösteriyor. Yerden göğe kadar haklılar ancak bir şeyi ayırt etmemiz lazım. Gerek Samsunspor, gerekse Fenerbahçe camiası ya da bütün kulüplerin camiaları, hepsi saygı duyulacak camialardır. Orayı yönetenler eksik yaptıkları zaman bunun maliyetini camialara yüklememek lazım. Başkanımız da buna işaret etti son söyleminde. Yani, 'Fenerbahçe'nin yönetimindeki bu işin sorumluları bu yaklaşımı göstermediği zaman tüm Fenerbahçe camiasına ya da Fenerbahçe Kulübüne bunu mal etmek doğru olmaz' dedi. İki camiayı karşı karşıya getirmenin doğru olmadığını düşünüyorum. Ama eksik mi yapılmıştır? Eksik yapılmıştır. Hatalı mıdır? Hatalıdır. Bu hatayı yapan menajer, oyuncu ve Fenerbahçe'nin şu anda bu işten sorumlu yöneticisi ya da yöneticileridir."

"Keşke bu transfer etik kurallar içerisinde sonuçlanmış olsaydı"

Musaba'nın Samsunspor'a 6 ay gibi kısa süre önce geldiğini dile getiren Bilen, şunları ifade etti:

"Demek ki Samsunspor, 6 ayda oyuncuyu bir anlamda vitrine koyup satabilecek konuma geldi. Samsunspor yaklaşık 20 yıl sonra ciddi bir bedelle oyuncu satıyor. 20 yıl sonra ilk defa bir oyuncunun hem de parlatarak ve kulübe ciddi gelir getirerek satılmış olması bence bir yönetim başarısıdır, başkanımızın başarısıdır. Bardağın dolu tarafından da böyle bakmamız lazım. Samsunspor hemen her sezonda oyuncuları vitrine çıkarıp, 'Denk bütçeyi nasıl tutarım' felsefesine bağlı olarak yönetim anlayışını, adımını bir kez daha atmış oldu. 'Samsunspor izlenen bir kulüp, başarılı bir kulüp' imajını hayata geçirmiş olmanın da haklı gururunu yaşıyoruz. Onun için taraftarlarımızın da bu olayı böyle değerlendirmelerini rica ediyorum ama keşke bu transfer etik kurallar içerisinde sonuçlanmış olsaydı. Musaba gittiği takımda mutlu olsun."

Bilen, Musaba ve Fenerbahçe'yi Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) veya Uluslararası Futbol Federasyonları Birliğine (FIFA) şikayet etmeyeceklerini kaydetti.

Kasımpaşa-Samsunspor maçıyla ilgili soruşturma

Veysel Bilen, bahis soruşturması kapsamına Kasımpaşa-Samsunspor maçının da giren bir konu olduğunu belirterek "Samsunspor Kulübü olarak asla bu soruşturmanın bir tarafında biz yokuz. Onu net söylüyorum. Ne kulüp olarak ne yöneticiler bazında ne de oyuncularımız bazında böyle bir soruşturmaya taraf değiliz. Kaldı ki dikkatlice incelendiğinde görülecek ki o maçın içerisinde bahis oynayan ve kazanan 6 kişinin üzerinden yürütülen bir soruşturma bu ama maalesef bazı basın yayın kuruluşlarında, organlarında Samsunspor da bu olayın içerisindeymiş gibi yapılan yorumlar haksız ve mesnetsiz biçimde başkanımızın isminin zikredilmiş olması gerçekten kelimelerle ifade edilmeyecek kadar yanlış bir davranış." ifadelerini kullandı.

Samsunspor'un açılacak her türlü soruşturmada devletin yanında olmaya devam edeceğini vurgulayan Bilen, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Biz ne Türkiye Futbol Federasyonunun talimatlarına ne yasalara ne kanunlara ne yönetmenliklere aykırı işlemin içinde olmayacağız. Devlete bir kuruş borcumuz olmayacak. Çok şükür, bugün devlete bir kuruş borcu olmayan ve bugüne kadar hakkımızda en ufak bir şüphe dahi uyanmamış bir kulübüz. Bizim tertemiz mazimiz, bugünkü koşullarda temiz kalmaya çalışmamıza rağmen belli çevreler başkanımızın iş hayatını dahi olayın içine katmaya çalışıp suyu bulandırmak istiyor. Hukuksal olarak bu konuda üzerimize ne düşüyorsa yapmaya hazır olduğumuzu hukuki merciler nezdinde talep ettik. Zaten dosyada gizlilik var. Gizlilik kararı olduğu, biz de taraf olmadığımız için bilgi sahibi değiliz ama istenildiği takdirde her türlü desteği vereceğimizi hem beyan ettik hem de yazılı olarak başvurduk. Bu nedenle bu konuda kulüp olarak daha fazla açıklama yapacak, daha fazla beyanda bulunacak zorunluluğumuz, sorumluluğumuz da yok."

Bilen, Alman teknik direktör Thomas Reis'in sözleşmesinin uzatılması için görüşme yaptıklarını, 2 yıl daha Reis ile çalışmayı istediklerini sözlerine ekledi.