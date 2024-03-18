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Samsunspor Kulübü, Trabzonspor - Fenerbahçe Maçı Sonrası Yaşanan Olaylara Endişe Duyduğunu Açıkladı

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Samsunspor Kulübü, Trabzonspor - Fenerbahçe maçının ardından yaşanan olaylar nedeniyle Türk futbolunun gelişimi ve marka değerinin korunması konusunda endişe duyduklarını açıkladı.

SAMSUN (İHA) – Samsunspor Kulübü, Trabzonspor – Fenerbahçe maçının ardından yaşanan olaylar nedeniyle yaptığı açıklamada, Türk futbolunun gelişimi ve marka değerinin korunması konusunda endişe duyduklarını ifade etti.

Trendyol Süper Lig'in 30. hafta mücadelesinde Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan müsabaka sonunda yaşanan olaylar nedeniyle Samsunspor Kulübü'nden konuyla alakalı yazılı açıklama geldi. Yaşanan olayların Samsunspor ailesini derinden üzdüğü belirtilen yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Dün gece Trabzonspor ile Fenerbahçe Kulüpleri arasında oynanan müsabakada yaşanan olaylar futbol ailesinin bir üyesi olarak, Kulübümüzü de derinden üzmüştür. Samsunspor Futbol Kulübü olarak son zamanlarda Türk futbolundaki şiddet hadiseleri karşısında oldukça rahatsız olmakla birlikte, ilgili eylemlerde gözlenen artış sebebiyle, Türk futbolunun gelişimi ve marka değeri konusunda endişe duymaktayız. Türk Futbolunun tüm paydaşları olarak sükunet ve birlik içerisinde, bu tarz eylemlere müsamaha göstermemeliyiz ve hangi karşılaşma olursa olsun tek bir ortak sesle şiddet içeren tüm eylemlerin karşısında durmalıyız. Türk Futbolunun bileştirici ruhuna ve sportmenlik ile fair-play'e uygun hareket etmek hepimizin görevidir. Bu nedenle, devletimiz ve federasyonumuzun dün geceki vahim şiddet hadiseleri karşısında vereceği cezaların ve kararların şimdiden arkasında duracağımızı ve destekçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız. Türk futbolunun adil, eşit ve temiz kalabilmesi için her zaman mücadele etmeye devam edeceğiz." - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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