Samsunspor, Kayserispor'u Mağlup Etti: Teknik Direktörler Değerlendirdi

Samsunspor, Kayserispor'u Mağlup Etti: Teknik Direktörler Değerlendirdi
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Süper Lig'de Samsunspor, Kayserispor'u 2-1 mağlup ederken, maç sonrası her iki takımın teknik direktörleri karşılaşmayı değerlendirdi. Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, maçı final niteliğinde bulduğunu belirtirken, Kayserispor Kaleci Antrenörü Bora Sevim, mücadele gücüne vurgu yaptı.

SÜPER Lig'in son haftasında Samsunspor, kendi sahasında karşılaştığı Kayserispor'u 2 – 1 mağlup etti. Maçın ardından Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis ve Kayserispor Kaleci Antrenörü Bora Sevim karşılaşmayı değerlendirdi.

Mücadelede kırmızı kart gören Kayserispor Teknik Direktörü Sergej Jakirovic'in yerine basın toplantısına Kaleci Antrenörü Bora Sevim geldi. Mücadele gücü yüksek bir maç olduğunu belirten Kayserispor Kaleci Antrenörü Bora Sevim, "Biz takım olarak buraya geldiğimizden beri oyuncularımız üst düzey maçlar gösterdi. İddiamız maçtan önce yoktu ama hiçbir takım kaybetmek için sahaya çıkmıyor. Zaten mücadele gücü yüksek bir takımız. Bunu da sahaya yansıttık. Oyuncularımıza kendim ve ekibim adına teşekkür ediyorum. Maçla ilgili söylenecek fazla bir şey yok. Samsunspor kazanmak istiyordu. İyi bir taraftar desteği vardı. Son anda da olsa kazandılar. Kendilerine Avrupa maçlarında başarılar diliyorum" dedi.

Tam bir final maçı olduğunu ifade eden Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, "Kendimi çok yorgun hissediyorum. Tam bir final oldu. Çok fazla inandık. Takım olarak inandık. Oyuncularım da son dakikaya kadar kazanabileceklerine inandılar. Sonuç olarak da mutluluğa vardık. Böyle bir takımın parçası olduğum için de mutluyum" diye konuştu.

Basın toplantısının ardından Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Samsun Şube Başkanı Murat Sandıkçı ve 19 Mayıs Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yusuf Ziya Çakır, Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis'e kente ve Samsunspor'a kattığı başarılardan dolayı plaket verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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