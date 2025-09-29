Haberler

Samsunspor Kaptanı Zeki Yavru: Hedefimiz Gruptan Çıkmak

Samsunspor'un kaptanı Zeki Yavru, UEFA Konferans Ligi grubu için hedeflerinin ülkeyi en iyi şekilde temsil etmek ve gruptan çıkmak olduğunu belirtti. Legia Varşova ile oynanacak maç öncesinde basın toplantısı düzenleyen Yavru, sakat oyunculara rağmen mücadelelerine devam edeceklerini ifade etti.

Samsunspor'un takım kaptanı Zeki Yavru, Türkiye'yi Avrupa'da en iyi şekilde temsil ederek, UEFA Konferans Ligi grubundan çıkmak istediklerini söyledi.

Tecrübeli futbolcu Zeki Yavru, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, 2 Ekim Perşembe günü UEFA Konferans Ligi'nde Polonya'da oynayacakları Legia Varşova maçını değerlendirdi.

Legia Varşova ile ülke futbolu ve Samsun kenti için önemli bir karşılaşmaya çıkacaklarına işaret eden Zeki Yavru, "İnşallah hedefimiz, ülkemize puan veya puanlarla dönebilmek. Ülkemiz puanına katkı sunmak istiyoruz. Bizim için bu değerli, önemli, Türk futbolu adına önemli. Hedefimiz gruptan çıkabilmek; Konferans Ligi'ne göre zor bir kura diyebiliriz bizim adımıza. Ama tabii ki evimizde 3 karşılaşma oynayacağız. Bunlar önemli. Deplasmandan getirebileceğimiz puanlar da önemli. Varşova'da da güzel bir atmosfer ve zorlu bir mücadele olacak. İnşallah oradan puan veya puanlarla dönebilirsek bizim adımıza güzel olur. Bizim için en önemlisi de ülke puanına katkı sağlayabilmek. İnşallah bizim için iyi bir mücadele olur." ifadelerini kullandı.

Sakat oyuncular ile statü gereği Konferans Ligi'nde forma giyemeyecek oyuncular konusuna da değinen Zeki Yavru, şunları kaydetti:

"İyisiyle kötüsüyle kadromuz bu. Verilen kadro belli. Sonuçta bizler çıkıp her müsabakada nasıl mücadele ediyorsak, Konferans Ligi'nde de yazılı olan oyuncularla çıkıp mücadelemizi ortaya koyacağız. Kimin oynadığının bir önemi yok. Önemli olan saha içinde hep birlikte hareket edebilmek. Samsun'un başarısı için oynayan, oynamayan, sakat olan, iyi olan herkes aynı disiplinle, aynı motivasyonla mücadele edebilmeli. Zaten herkes elinden gelen en iyi mücadeleyi verecektir."

Öte yandan Samsunspor, Legia Varşova maçının hazırlıklarına başladı. Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetiminde futbolcular ısınma koşusu yaptı. İdman taktik ağırlıklı çift kale maç ile sona erdi.

Sakatlıkları bulunan Emre Kılınç, Soner Aydoğdu, Bedirhan Çetin ve Afonso Sousa antrenmana katılmazken, Rick Van Drongelen ve Anthony Musaba takımdan ayrı koşu çalışması yaptı.

Kaynak: AA / İlyas Gün - Spor
