Samsunspor, Eyüpspor'u 1-0 Mağlup Etti
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Samsunspor, sahasında Eyüpspor'u 85. dakikada Borevkovic'in golüyle 1-0 mağlup etti. Maçta birçok pozisyon yaşandı ancak yalnızca bir gol kaydedildi.
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Samsunspor, sahasında karşılaştığı Eyüpspor'u 1-0'lık skorla mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
47. dakikada kullanılan köşe vuruşu sonrasında ceza sahası içinde oluşan karambolde Ndiaye'nin vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluşsa da ofsayt gerekçesiyle gol geçerli sayılmadı.
51. dakikada Emre'nin ortasında altı pas üzerinde topla buluşan Ndiaye'nin volesinde kaleci Monteiro, meşin yuvarlağı kurtardı.
57. dakikada Holse'nin pasında ceza sahası dışından Eyüp'ün sert vuruşunda kaleci Monteiro parmaklarının ucuyla meşin yuvarlağı kornere çeldi.
63. dakikada kullanılan köşe vuruşu sonrasında ceza sahasında topla buluşan Emre Kılınç'ın sert vuruşunda meşin yuvarlak az farkla kalenin üzerinden dışarı çıktı.
85. dakikada Emre'nin sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Ndiaye'nin arkaya aşırttığı çıkardığı pasla topla buluşan Borevkovic'in vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0
Stat: 19 Mayıs
Hakemler: Yasin Kol, Mustafa Savranlar, Gökmen Baltacı
Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Lubo Satka (Toni Borevkovic dk. 46), Rick van Drongelen, Logi Tomasson, Celil Yüksel (Eyüp Aydın dk. 46), Antoine Makoumbou, Carlo Holse (Yunus Emre Çift dk. 88), Emre Kılınç, Anthony Musaba (Marius Mouandilmadji dk. 74), Cherif Ndiaye (Joe Mendes dk. 88)
Yedekler: Albert Posiadala, Efe Törüz, Soner Gönül, Soner Aydoğdu, Polat Yaldır
Teknik Direktör: Thomas Reis
Eyüpspor: Marcos Monteiro, Lucas Calegari, Robin Yalçın, Emir Ortakaya, Nihad Mujakic, Yalçın Kayan (Mateusz Legowski dk. 73), Taras Stepanenko (Taşkın İlter dk. 84), Kerem Demirbay (Emre Akbaba dk. 84), Serdar Gürler, Obeng Ampem (Halil Akbunar dk. 58), Mame Thiam (Umut Bozok dk. 84)
Yedekler: Jankat Yılmaz, Gilbert Mendy, Talha Ülvan, Metehan Altunbaş, Christ Sadia
Teknik Direktör: Orhan Ak
Gol: Borevkovic (dk. 85) (Samsunspor)
Sarı kartlar: Emre Kılınç, Ndiaye (Samsunspor), Yalçın, Emir, Mujakic (Eyüpspor) - SAMSUN