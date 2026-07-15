Samsunspor'da Transfer Hareketliliği: Mihaj ve Watt İçin Son Aşamaya Gelindi

SAMSUNSPOR Basın Sözcüsü Suat Çakır, "Enea Mihaj, Amerika Ligi'nde forma giyen bir stoper. Bu oyuncuyla büyük ölçüde anlaşma sağlandı. Ufak tefek rötuşlar kaldı. Büyük ihtimalle Hollanda kampında bizimle olacak. İskoçya'dan Elliot Watt için de yaklaşık 1,5 aydır görüşmelerimizi sürdürüyoruz. 6 numara pozisyonunda oynayan ve hocamızın sistemine uygun bir isim. Bu transferde son aşamaya gelindi" dedi.

Samsunspor Basın Sözcüsü Suat Çakır; transfer gündemi, hazırlık kampı ve takımdaki oyuncuların güncel durumları hakkında Nuri Asan Tesisleri'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Şu ana kadar 2 bin 816 kombine satıldığını ve kulüp olarak bu rakamın yeterli görmediklerini belirten Suat Çakır, "Kombine satışlarıyla ilgili bilgi vereyim. Şu ana kadar öncelikli satışta 2 bin 202, toplamda ise 2 bin 816 kombine satıldı. Bu sezon satışlara yaklaşık bir ay önce başladık. Geçen sezon toplam 5 bin 923 kombine satılmıştı. Bu yıl 10 bin civarında kombine satmayı hedefliyorduk ancak şu an için beklediğimiz seviyede bir talep oluşmadı. İnşallah bundan sonraki süreçte olacaktır. Takımımız 20 Temmuz sabahı Hollanda'da olacak. Kamp yaklaşık 12 gün sürecek. 27 futbolcu ve 4 kaleci olmak üzere toplam 31 oyuncuyla gitmeyi planlıyoruz. Sakatlık gibi durumlara göre bu sayı 30 ya da 31 olabilir. Kampta 4 hazırlık maçı oynayacağız. Maçlarla ilgili gerekli bilgilendirme zaten yapıldı. Kamp kadrosunu ise yola çıkmaya yakın açıklayacağız" diye konuştu.

'ELLİOT WATT İÇİN KULÜPLE PÜRÜZLER ÇÖZÜLÜRSE BU AKŞAM YA DA YARIN NET CEVABI ALACAĞIZ'

Transferdeki son durumlar hakkında bilgi veren Çakır, "Fatih Kaya, Almanya'dan gelen bir santrfor. Hocamızın özellikle istediği, takip ettiği ve birlikte çalıştığı bir oyuncu. Bilal Bayazıt ile devre arasından bu yana ilgileniyorduk. Anlaşma o dönemde sağlanmıştı ve şimdi kadromuza katıldı. İyi bir kaleci. Gençlerbirliği'nden Samet Onur'u transfer ettik. Bir de Fildişi Sahili'nden genç oyuncu Cheick Tidiane Diabate'yi kadromuza kattık. Yeterli görülmesi halinde takımda kalacak, aksi durumda büyük ihtimalle kiralık olarak Dunkerque'e gönderilecek. Yapılan transferlerin yanı sıra gündemimizde olan isimler de var. Enea Mihaj, Amerika Ligi'nde forma giyen bir stoper. Bu oyuncuyla büyük ölçüde anlaşma sağlandı. Ufak tefek rötuşlar kaldı. Büyük ihtimalle Hollanda kampında bizimle olacak. Satka'nın ayrılığı sonrası o bölgeye bir stoper takviyesi gerekiyordu. Geçen sezon da bu oyuncuyla önemli mesafe katetmiştik. Ancak eski teknik direktörümüz Thomas Reis ile yaptığı görüşmenin ardından gelmekten vazgeçmişti. Zaten transfer ettiğimiz tüm futbolcular, teknik direktörümüz Thorsten Fink'in onayı doğrultusunda alındı. İskoçya'dan Elliot Watt için de yaklaşık 1,5 aydır görüşmelerimizi sürdürüyoruz. 6 numara pozisyonunda oynayan ve hocamızın sistemine uygun bir isim. Bu transferde son aşamaya gelindi. Futbolcu tarafında bir sorun yok. Kulübüyle ilgili ufak pürüzler var. Onlar da çözülürse bu akşam ya da yarın net cevabı alacağız" ifadelerini kullandı.

'DRONGELEN İÇİN TRABZONSPOR GÖRÜŞMELERİ HALA DEVAM EDİYOR'

Defans oyuncusu Drongelen için Trabzonspor'la henüz anlaşmadıklarını ancak görüşmelerin devam ettiğini söyleyen Suat Çakır, "Şu an gündemde bir santrfor transferi de var. Ancak bu konu şimdilik gündemde tutuluyor. Çünkü elimizdeki bazı oyunculara ciddi talep bulunuyor. Bu konu basında da geniş şekilde yer aldı. Başkanımız da yerel basına açıklamalarda bulundu. Rick van Drongelen'e yaklaşık bir ay önce Yunanistan'ın Panathinaikos takımından 2 milyon euro civarında bir teklif geldi. Bu rakamı ciddiye almadığımız için görüşmeler ilerlemedi. Daha sonra teklif 4 milyon euro seviyesine kadar çıktı ancak buna da kesinlikle hayır dedik. Ardından Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, başkanımıza teklif sundu. Drongelen bizim için çok değerli bir oyuncu. İyi bir rakam verilmesi halinde transferi değerlendirilebilir. Şu an için Trabzonspor ile anlaşılmış bir durum yok. İki başkan arasındaki görüşmeler ve pazarlıklar devam ediyor. Holse, devre arasında Amerika'ya gitmek istemişti. Amerika'dan ciddi teklifler vardı. Başkanımız o süreçte sözleşmesini uzatmak istedi. Geçen sezondan bu yana bunun için çalışıyorduk. Mevcut maaşının çok üzerinde teklifler sunduk ve geçen sezon Amerika'ya gitmesine izin vermedik. Ancak Amerika'daki kulübün ısrarı devam ediyor. Teklif yaklaşık 5 milyon euro seviyesine ulaştı. Henüz netleşmiş bir durum yok. Şahsi görüşüm, Holse'nin ayrılma ihtimalinin yüksek olduğu yönünde. Çünkü sözleşmesinin son yılına girdi ve yeni sözleşmeye sıcak bakmıyor. Başkanımız mevcut maaşının iki katından daha fazla teklif yaptı ancak ailesi özellikle Amerika'ya gitmek istediğini belirtti. Amerika'da kazanacağı ücret buradakinden çok daha yüksek değil. Ailesi orada yaşamak ve çocuğunu Amerika'da büyütmek istiyor" dedi.

'DRONGELEN VE MARİUS TAKIMDA KALIRSA SÖZLEŞMELERİNİ İYİLEŞTİRECEĞİZ'

Cherif Ndiaye ve Marius için beklenen rakamlarda tekliflerin gelmediğini ifade eden Çakır, şöyle konuştu:

"Cherif Ndiaye konusunda şu an için netleşen bir durum yok. Dünya Kupası nedeniyle kendisine üç hafta izin verildi ve Hollanda kampına katılacak. Kendisi de ayrılmak istediğini iletti. Başkanımızın belirlediği bonservis rakamına ulaşılması halinde transfer gerçekleşebilir. Şu ana kadar ciddi bir teklif gelmedi. Marius için de geçen sezondan bu yana çok sayıda kulüpten ilgi vardı. Başkanımız, 10 milyon euro seviyesinde bir teklif gelmesi halinde transferine izin verilebileceğini söylemişti. Şu ana kadar bu seviyede bir teklif gelmedi. Drongelen ve Marius takımda kaldıkları takdirde sözleşmelerini iyileştirerek bizimle devam etmelerini sağlayacağız. Şu an elimizde 10+3 yabancı futbolcu bulunuyor. Muja döndükten sonra hocamız onun takımda kalmasını istiyor. Buna göre gerekli takviyeler yapılacak. Coulibaly fıtık ameliyatı geçirdi. İnşallah Hollanda kampında bizimle olacak. Orada sağlık durumu yeniden değerlendirilecek. Şu an için ciddi bir sakatlık durumu bulunmuyor."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı