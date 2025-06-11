Samsunspor 2025-2026 Sezonu İçin İlk Kampını Kayseri'de Gerçekleştirecek

Samsunspor 2025-2026 Sezonu İçin İlk Kampını Kayseri'de Gerçekleştirecek
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Samsunspor, 2025-2026 sezonu hazırlıkları kapsamında ilk kampını 7-15 Temmuz tarihleri arasında Kayseri'de yapacak. Teknik Direktör Thomas Reis yönetiminde gerçekleştirilecek kamp, Avrupa kupaları öncesi önem taşıyor.

Samsunspor, Süper Lig'de 2025-2026 sezonu hazırlıkları kapsamında ilk kampını 7- 15 Temmuz tarihleri arasında Kayseri'de gerçekleştirecek. Avrupa kupalarında mücadele edecek kırmızı-beyazlılar, yeni sezona Alman teknik adam Thomas Reis yönetiminde hazırlanacak.

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonu hazırlıklarına 3 Temmuz'da Samsun'da başlayacak. Nuri Asan Tesisleri'nde toplanacak futbolcular ve teknik ekip, daha sonra 7 Temmuz tarihinde Kayseri kampı için yola çıkacak ve 15 Temmuz'a kadar burada çalışacak.

İkinci kamp yeri henüz netleşmedi

Kayseri'de yapılacak 1. etap kampın ardından Samsunspor'un 2. etap kamp programının yeri ve detayları ilerleyen günlerde açıklanacak. Teknik Direktör Thomas Reis yönetiminde fiziksel ve taktik çalışmaların yoğunlukta olacağı kamp sürecinin, Avrupa maçları öncesi önemli bir hazırlık dönemi olacağı vurgulanıyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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