Samsun'da Türkiye-Galler maçı öncesi hazırlıklar tamamlandı

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, "2 bini Galler taraftarı olmak üzere, 33 bin 919 taraftarın izleyeceği maçın huzur ve güven içerisinde tamamlanabilmesi için tüm planlar ve görevler ilgili kurumlarımız tarafından yapıldı" dedi.

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, "2 bini Galler taraftarı olmak üzere, 33 bin 919 taraftarın izleyeceği maçın huzur ve güven içerisinde tamamlanabilmesi için tüm planlar ve görevler ilgili kurumlarımız tarafından yapıldı" dedi.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri D Grubu 4'üncü maçında Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak Türkiye-Galler karşılaşması öncesi Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, incelemelerde bulundu. Karşılaşmanın oynanacağı stattaki hazırlıkların tamamlandığını söyleyen Vali Dağlı, "Stadyum ve çevresinde 1550 güvenlik personeli görev alacak" diye konuştu.

Stadyuma gelişlerde alternatif güzergahların ve toplu taşıma araçlarının kullanımına değinen Vali Dağlı, "Alternatif güzergah olarak belirlenen yol ile stadyuma kuzey kısımdan girişte kullanılan yolun bakım ve onarımları yapılarak, standartları yükseltildi. 2 bini Galler taraftarı olmak üzere 33 bin 919 taraftarın izleyeceği maçın huzur ve güven içerisinde tamamlanabilmesi için tüm planlamalar ve görevlendirmeler ilgili kurumlarımız tarafından yapıldı. Müsabaka öncesi ve sonrası yaşanabilecek trafik yoğunluğunu azaltabilmek amacıyla otobüs ve tramvay ulaşım hizmetlerinde sefer saatleri yeniden gözden geçirilerek ek seferler planlandı. Galler taraftarları için özel toplanma alanları belirlendi ve hazırlanan araçlarla belirlenen güzergahlardan stadyuma intikal ettirilecek. Bu önemli maç için ülkemizin dört bir yanından ve Galler'den Samsun'umuza gelen tüm misafirlerimize bir kez daha 'hoş geldiniz' diyoruz. Bu önemli maçın şehrimizin turizm ve ekonomisine katkısının yanı sıra uluslararası anlamda tanıtımına da büyük bir katkı sağlayacağına inanıyoruz. Maçı stadyumda izleyecek olan taraftarlarımıza trafik yoğunluğundan etkilenmemeleri için tramvay başta olmak üzere toplu ulaşım araçlarını tercih etmelerini önemle tavsiye ediyoruz. İnşallah, hemşerilerimizin de güzel misafirperverliği il keyifli bir futbol günü yaşayacağız" ifadelerini kullandı.