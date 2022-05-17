Samsun'da flyboard gösterisi sunuldu - Haberler

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Samsun'da flyboard gösterisi sunuldu

AA - Mehmet Kumcağız - Spor
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Samsun'da flyboard gösterisi sunuldu

Samsun'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında flyboard gösterisi düzenlendi.

SAMSUN (AA) - Samsun'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında flyboard gösterisi düzenlendi.

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Mücadelesi'ni başlatmak için 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 103. yılı kentte çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce Tütün İskelesi'nde düzenlenen etkinlikler yöresel halk oyunları ile başladı. Ardından su sporcusu Ali Komşusu, flyboard gösterisi yaptı.

Komşusu, jetskiye bağlı flyboard ile denizin metrelerce üstünde akrobatik hareketler yaptı. Samsunlular gösteriyi ilgiyle takip etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, gösteri öncesinde yaptığı açıklamada 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında birçok etkinliğin yer aldığını belirterek herkesi gösterileri izlemeye davet etti.

AA / Mehmet Kumcağız - Spor

Mustafa Kemal Atatürk, gençlik, Samsun, Mayıs, Spor, Haberler

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