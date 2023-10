Samsun Büyükşehir Belediyesi, Down Sendromlu Milli Sporcular İçin Özel Gezi Düzenledi

Samsun Büyükşehir Belediyesi, 2023 Down Sendromlular (Trisome) Avrupa Şampiyonası'nda önemli dereceler elde eden milli sporcular için özel gezi programı düzenledi.

Sosyal ve kültürel etkinliklerine devam eden Samsun Büyükşehir Belediyesi, özel eğitimde çok sayıda ortaklık projesini birlikte hayata geçirdiği Down Sendromlu Çocuklar ve Aileleri Eğitim Dayanışma Derneği ile bu kez 2 milli sporcu Ali Topaloğlu ve Salihcan Öztankal için ilçe tanıtım gezisi düzenledi. Geziye, eğitimlerini sürdüren 19 down sendromlu çocuk ile anne ve babaları da katıldı. Cumhuriyet Meydanı'nda başlayan Havza-Vezirköprü gezisinin ilk durağı, Çakallı Taşhan oldu. Buradaki kahvaltıda davetlilerine Çakallı menemeni ikram eden Samsun Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Yaşlı ve Engelli Şube Müdürlüğü, milli sporcuları, down sendromlu çocukları ve ailelerini, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 gün boyunca 9. Ordu Müfettişliği Karargahı olarak kullanarak milli mücadelenin ilk direniş planlarını hazırladığı tarihi Havza Atatürk Evi'ne götürdü. Atatürk'ün çalışma ile yatak odası, kişisel eşyaları, fotoğrafları, dönemin geleneksel ve kültürel eşyalarının sergilendiği müzeyi gezen down sendromlu gençler, Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın balmumu heykeline asker selamı verdi.

Kanyon turunda eğlendiler

Vezirköprü ilçesinde turistik Şahinkaya Kanyonu'nda gemi turuna çıkan çocuk ve gençler, müzikler eşliğinde dans edip halay çekti. Turun ardından kafile, Osmanlı mimarisinin estetik yapılarından 223 yıllık tarihi Taşhan'ı ziyaret etti. Burada, Vezirköprü Akça Anakucağı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi öğrencileri tarafından çiçeklerle karşılanarak birlikte hatıra fotoğrafı çektirildi. Gezi kafilesi daha sonra da geleneksel semaver üretiminin yapıldığı tarihi Bedestan Çarşısı'nı dolaştı. Gezi, Osmanlı padişahı 4. Mehmet döneminde sadrazamlık yapan Köprülü Mehmet Paşa ve oğlu Köprülü Fazıl Ahmet Paşa ile Sultan 2. Süleyman'ın sadrazamı Köprülü Fazıl Mustafa Paşa'nın heykellerinin yer aldığı Vezirköprü Belediye Parkı'nda sona erdi.

Gezinin güzel bir şekilde gerçekleştirildiğini belirten Down Sendromlu Çocuklar ve Aileleri Eğitim Dayanışma Derneği Ulviye Demirci, "Belediyemizle birçok sosyal ortaklık projesi yaptık. Bunlardan biri de gezi etkinlikleri. Gezi ile atletizm, gülle atma, cirit atma, disk atma ve masa tenisi branşlarında Avrupa şampiyonu olan gençlerimizi ödüllendirmek, aileleri ise onurlandırmak istedik. Down sendromlu çocuğa sahip ebeveynler, hayatlarını onlara göre planlayarak, çok büyük özverileriyle yetiştiriyor. Her şeylerinden fedakarlık yapıyorlar. Gönüllerince eğlenip mutlu oldular. Bize destek veren Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Demir'e çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Hedefi dünya şampiyonluğu

Başarılarıyla çocuklara örnek olan Avrupa, Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu down sendromlu Milli Atlet Ali Topaloğlu, "Geçen hafta İtalya Avrupa Şampiyonası'nda ülkemi ve Samsun'u layıkıyla temsil ederek gülle atmada altın madalya kazanıp Avrupa Şampiyonu, erkekler 200 metre koşuda ise ikinci oldum. Çok mutluyum. O an bayrağımızı göndere çekildiğini görünce duygulanıp hüngür hüngür ağladım. Hedefim 19-26 Mart'ta Antalya'da düzenlenecek 2024 Dünya Trisome Oyunları Şampiyonası'nda altın madalya kazanmak. Milli takım antrenörlerimizle şampiyonaya hazırlanıyorum. Cumhurbaşkanımıza, Gençlik ve Spor Bakanımıza ile ödül gezisi düzenleyen başkanımız Mustafa Demir'e çok teşekkür ediyorum" dedi.

İlk Türk sporcu oldu

Geçen yıl Çekya'daki dünya şampiyonasında masa tenisinde mücadele eden ilk Türk sporcu olup bronz madalya kazanan 23 yaşındaki Salihcan Öztankal ise, "Bu yıl şampiyonada erkeklerde Avrupa 3'üncüsü, çiftlerde ve mikslerde Avrupa 2'incisi ve yaş kategorisinde ise Avrupa Şampiyonluğu'nu ülkeme kazandırdım. Şehrimin tanıtımına katkı vermenin gururunu yaşıyorum. İnşallah dünya şampiyonluğunu da getireceğim" ifadelerine yer verdi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli Hizmetleri Birim Sorumlusu Çağla Yücel, bu tür etkinliklerin devam edeceğini söyledi. - SAMSUN