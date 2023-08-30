Samsun Büyükşehir Belediyesi Atakum'a FIFA standardında 2 futbol sahası kazandırıyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Atakum ilçesine FIFA standardında 2 futbol sahası kazandırıyor. 500 kişi seyirci kapasiteli Kurupelit Futbol Sahası ve 706 kişi seyirci kapasiteli Çobanözü Futbol Sahası inşaatında fiziki gerçekleşme yüzde 25'e ulaştı.

Atakum'un Büyükoyumca Mahallesi'nde 1695 metrekarelik alanda inşa edilen 500 kişi seyirci kapasiteli FIFA standardındaki Kurupelit Futbol Sahası inşaatında çalışmalar aralıksız devam ediyor. Antrenman sahası, soyunma odası, hakem ve antrenör odaları, depolar ve 140 araçlık otoparkın yer aldığı projenin yüzde 25'i tamamlandı. 151 milyon 476 bin TL bütçeli projenin 2024 yılında bitirilmesi hedefleniyor.

Büyükşehir Belediyesi, Atakum ilçesinde FIFA standartlarında bir futbol sahasını da Çobanözü Mahallesi'ne kazandırıyor. 706 kişi seyirci kapasiteli Çobanözü Futbol Sahası, 2 bin 950 m2 alanda inşa ediliyor. Tesis; sentetik futbol sahası, tribün alanı, kafe, antrenör odaları, soyunma odaları ve fitness salonundan oluşuyor. Çalışmaların sürdüğü projede fiziki gerçekleşme yüzde 25'e ulaştı.

"Spora çok önem veriyoruz"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Spora çok önem veriyoruz. Sahalar, spor salonları inşa ediyor, sporcularımıza her alanda destek veriyoruz. Bu şehir bir spor kenti. Biz de var olan potansiyeli artırmak adına sahalar inşa ediyoruz. Atakum ilçemize de 2 saha kazandırıyoruz. Sahalar FİFA standartlarında. Gençlerimiz, çocuklarımız o sahalarda kendini geliştirecek, yetiştirecek. Amatör sporumuzun saha sorunu olmayacak. Proje inşaatlarımız devam ediyor. En kısa zamanda tamamlayarak bu şehrin hizmetine sunacağız" dedi. - SAMSUN