Üye Girişi
Haberler

Samsun Aileler Arası Badminton Şampiyonası Tamamlandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun Aileler Arası Badminton Şampiyonası, yoğun bir katılımla gerçekleşti. Anne çocuk, baba çocuk ve karı koca kategorilerinde yapılan şampiyonada dereceye girenler düzenlenen törenle ödüllerini aldılar.

Aileler arası Badminton Şampiyonası Atakum Sporcu Fabrikasında düzenlendi. Yoğun bir katılım ile gerçekleşen turnuvanın sonunda kazananlara ödüllerini Badminton İl Temsilcisi Semih Üzer ve Tesis Amiri Eyüp Aydoğan takdim etti.

Anne Çocuk kategorisinde Şevval-Refiye Kalaycıoğlu birinci olurken, Selin Ağan – Ayaz Kılıç ikinci, Hazal-Mina Coşkun üçüncü ve Gülsüm-alperen Güven dördüncülüğü elde etti.

Renkli görüntüler yaşandığı şampiyonanın Baba Çocuk kategorisinde Selim-Kerim Kara şampiyonluğu elde etti. İzzet-Tuğba Öksüz ikinci, Eren Tunç-Seçkin Minteş üçüncü ve Olgun-Pera Gök dördüncü oldu.

Karı Koca kategorisinde ise Hüseyin –Zeynep Yeşilyurt çifti şampiyonluk madalyasını kazanırken, Hande-Olgun ikincilik, Doğan-Zehra Özturan üçüncülük ve Seçkin-Deniz Minteş çifti dördüncülük kupasının sahipleri oldu. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Samsun Çocuk Baba Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

ADANA'DA DEPREM I Adana'da deprem mi oldu? Depremin büyüklüğü ne? Zeydan Karalar adaylıktan çekiliyor mu? Adana Belediye Başkan adayı Zeydan Karalar neden adaylıktan çekilecek? GELİNİM MUTFAKTA CANLI İZLE 25 MART! Gelinim Mutfakta hangi kanalda, ne zaman? Mustafa Üstündağ kimdir? CHP Konya Karatay Belediye Başkan Adayı Mustafa Üstündağ kaç yaşında, nereli? Gönül Karabacak kimdir? CHP Konya Karapınar Belediye Başkan Adayı Gönül Karabacak kaç yaşında, nereli? KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜM FRAGMAN! Kızılcık Şerbeti 57. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Mikail Yıldız kimdir? Zafer Partisi Gaziantep- Şahinbey Belediye Başkan adayı Mikail Yıldız kaç yaşında, nereli? Mehmet Çapkur kimdir? Zafer Partisi Gaziantep- Oğuzeli Belediye Başkan adayı Mehmet Çapkur kaç yaşında, nereli? Yağmur Albayram kimdir? Zafer Partisi Gaziantep- Nurdağı Belediye Başkan adayı Yağmur Albayram kaç yaşında, nereli? Nilgün Balcı kimdir? Zafer Partisi Gaziantep- Karkamış Belediye Başkan adayı Nilgün Balcı kaç yaşında, nereli? Kadir İnanır'a ne oldu? Kadir İnanır son durumu ne? Şahmeran Şeker kimdir? Zafer Partisi Gaziantep- Nizip Belediye Başkan adayı Şahmeran Şeker kaç yaşında, nereli? Mustafa Öztürk kimdir? Zafer Partisi Gaziantep- İslahiye Belediye Başkan adayı Mustafa Öztürk kaç yaşında, nereli? Rabia Seçkin kimdir? Zafer Partisi Gaziantep- Araban Belediye Başkan aday Rabia Seçkin kaç yaşında, nereli? Hande Kazanova kimdir? Hande Kazanova kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title