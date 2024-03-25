Samsun Aileler Arası Badminton Şampiyonası Tamamlandı

Samsun Aileler Arası Badminton Şampiyonası, yoğun bir katılımla gerçekleşti. Anne çocuk, baba çocuk ve karı koca kategorilerinde yapılan şampiyonada dereceye girenler düzenlenen törenle ödüllerini aldılar.

Aileler arası Badminton Şampiyonası Atakum Sporcu Fabrikasında düzenlendi. Yoğun bir katılım ile gerçekleşen turnuvanın sonunda kazananlara ödüllerini Badminton İl Temsilcisi Semih Üzer ve Tesis Amiri Eyüp Aydoğan takdim etti.

Anne Çocuk kategorisinde Şevval-Refiye Kalaycıoğlu birinci olurken, Selin Ağan – Ayaz Kılıç ikinci, Hazal-Mina Coşkun üçüncü ve Gülsüm-alperen Güven dördüncülüğü elde etti.

Renkli görüntüler yaşandığı şampiyonanın Baba Çocuk kategorisinde Selim-Kerim Kara şampiyonluğu elde etti. İzzet-Tuğba Öksüz ikinci, Eren Tunç-Seçkin Minteş üçüncü ve Olgun-Pera Gök dördüncü oldu.

Karı Koca kategorisinde ise Hüseyin –Zeynep Yeşilyurt çifti şampiyonluk madalyasını kazanırken, Hande-Olgun ikincilik, Doğan-Zehra Özturan üçüncülük ve Seçkin-Deniz Minteş çifti dördüncülük kupasının sahipleri oldu. - SAMSUN