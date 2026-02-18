Şampiyonlar Ligi'nde günün adamı! İlk 45 dakikada attığı gol sayısını duyanlar hayret ediyor
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçındaNewcastle United, Azerbaycan'ın Karabağ takımını 6-1 mağlup etti. Maçın yıldızı Anthony Gordon, ilk yarıda 4 gol atarak tarihi bir performansa imza attı. Gordon'un bu performansıyla Şampiyonlar Ligi tarihinde play-off aşamasında bir devrede en çok gol atan oyuncu olmayı başardı.
- Newcastle United, Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Karabağ'ı 6-1 yendi.
- Anthony Gordon, maçın ilk yarısında 4 gol attı.
- Anthony Gordon, Şampiyonlar Ligi tarihinde play-off aşamasında bir devrede en çok gol atan oyuncu oldu.
Uefa Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında İngiliz temsilcisi Newcastle United, deplasmanda Azerbaycan'ın Karabağ takımını 6-1'lik skorla yendi.
ANTHONY GORDON MAÇA DAMGA VURDU
Newcastle United forması giyen Anthony Gordon, Karabağ karşılaşmasına damga vurdu. Newcastle'ın İngiliz yıldız oyuncusu, ilk yarıda tam 4 gol atarak tarihi bir performansa imza attı. Gordon'un golleri 3. 32, 33. ve 45+1'nci dakikalarda geldi.
PLAY-OFF AŞAMASINDA BİR DEVREDE EN ÇOK GOL ATAN
Gordon, bu 4 gollü ilk yarı performansıyla Şampiyonlar Ligi tarihinde play-off aşamasında bir devrede en çok gol atan oyuncu olmayı başardı. Gordon, aynı zamanda Newcastle formasıyla Avrupa kupalarında bu sezonki gol sayısını 10'a yükselterek kulüp rekorunu da ele geçirdi (eski rekor Alan Shearer'a aitti).