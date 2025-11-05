Haberler

Şampiyonlar Ligi'nde gece yarısı Arda Güler krizi: Onu neden orada oynattın?

Şampiyonlar Ligi'nde gece yarısı Arda Güler krizi: Onu neden orada oynattın?
Güncelleme:
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid, Liverpool'a 1-0 yenildi. Maçın en çok konuşulan ismi Arda Güler oldu. Genç futbolcu, alışık olmadığı defansif orta saha pozisyonunda oynatıldı ve bu durum hem taraftarların hem de futbol otoritelerinin tepkisini çekti. Real Madrid taraftarları, Arda'yı alışılmadık bir rolde oynatan teknik direktör Xabi Alonso'ya büyük tepki gösterdi.

  • Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'a deplasmanda 1-0 mağlup oldu.
  • Arda Güler, Real Madrid'in Liverpool deplasmanında defansif orta saha pozisyonunda oynadı.
  • Real Madrid taraftarları ve İspanyol basını, Arda Güler'in bu pozisyonda oynamasına tepki gösterdi.

Uefa Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Real Madrid, deplasmanda Liverpool'a 1-0 mağlup oldu. Mücadelenin en çok konuşulan ismi ise milli yıldız Arda Güler oldu. Genç futbolcunun alışık olmadığı bir pozisyonda sahaya sürülmesi, hem taraftarların hem de futbol otoritelerinin tepkisini çekti.

MAÇ 1-0 BİTTİ

Xabi Alonso yönetimindeki Real Madrid, Liverpool deplasmanında vasat bir performans sergiledi. Mücadelenin tek golünü 54. dakikada Mac Allister kaydederken, İspanyol devi sahadan puansız ayrıldı.

ARDA DEFANSİF ORTA SAHA OYNADI

Son dönemde Mbappé ile hücum hattında yakaladığı uyumla dikkat çeken Arda Güler, bu kez defansif orta saha pozisyonunda maça başladı. Xabi Alonso'nun bu tercihi büyük şaşkınlık yarattı.

Arda, top ayağına geldiğinde Anfield tribünlerinden yoğun ıslık ve yuhalama sesleri duyuldu. Bunun sebebi, geçtiğimiz aylarda Türkiye-Macaristan maçında Arda ile Liverpool'un yıldızı Szoboszlai arasında yaşanan tartışmaydı.

Şampiyonlar Ligi'nde gece yarısı Arda Güler krizi: Onu neden orada oynattın?

82. DAKİKADA OYUNDAN ÇIKTI

dakikada yerini Trent Alexander-Arnold'a bırakan Arda Güler, sahadan çıkarken KOP tribünlerinin ıslıkları eşliğinde kenara geldi. Oyuna giren Arnold da eski takımı Liverpool taraftarından tepki gördü.

BÜYÜK TEPKİ

Real Madrid taraftarları, genç yıldızı alışılmadık bir rolde oynatan Xabi Alonso'ya büyük tepki gösterdi. Camavinga'nın sağ kanatta başlaması, Arda Güler'in ise derin oyun kurucu rolüne çekilmesi, sosyal medyada "Alonso'nun hatası" etiketiyle eleştirildi.

Şampiyonlar Ligi'nde gece yarısı Arda Güler krizi: Onu neden orada oynattın?

Taraftarların büyük kısmı, "Arda'yı neden geride oynattın?" yorumlarıyla öfkelerini dile getirdi. İspanyol basını da Alonso'nun bu tercihinin "riskli ve anlamsız" olduğunu yazdı.

Real Madrid, bu yenilginin ardından grupta ikinci sıraya gerilerken, Arda Güler'in performansı ve pozisyon tercihi maçın en çok konuşulan konusu oldu.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Güncel
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıBabayaro:

bana dün akşam Real Madrid de iyi oynayan tek bir oyuncu söyle sonra Ardaya salla

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHasan Kastamonulu:

Arda çok genç yaşına rağmen neden hala 90 dakika oynayamıyor?

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
