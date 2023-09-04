Şampiyon yemeniler, Türkiye Şampiyonası'na katılacak

Şehitkamil Belediyesi, Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Kulüpler Arası Gaziantep Grup Yarışmasına ev sahipliği yaptı. Bölgeye ait halk oyunlarının büyük bir ustalıkla sahnelendiği organizasyonda şampiyon yemeniler, Türkiye Şampiyonası vizesi aldı.

Türkiye Halk Oyunları Federasyonu (THOF) 2023 Yılı Faaliyet Programında yer alan Kulüpler Arası Gaziantep Grup Yarışması, Şehitkamil Belediyesi'nin destekleriyle Atatürk Kültür ve Spor Merkezi'nde gerçekleştirildi. Organizasyonun açılış seremonisinde halk oyunlarına gönül veren oyuncuları, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Özdal, Gaziantep Gençlik ve Spor Müdürlüğü Spor Şube Müdürü İbrahim Halil Polat, Gaziantep Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Abdülkadir Gözegir, Şehitkamil Halk Eğitim Merkezi Müdürü İbrahim Halil Berk ile THOF Teknik Kurul Üyeleri ve çok sayıda branş antrenörü yalnız bırakmadı.

8 farklı ekibin sahnede seyir zevki yüksek bir performans sergiledikleri yarışmada tribünler gün boyunca bir doldu, bir boşaldı. Yarışmacılar için tüm detayların titizlikle planladığı organizasyonda kategorilerini birinci olarak tamamlayan kulüpler, geleneksel düzenlemeli ve düzenlemesiz dal kategorilerinde düzenlenecek olan Türkiye Finallerinde yarışmacı olma fırsatını yakaladı.

"Kültürel mirasımızı gelecek kuşaklara aktarıyoruz"

THOF Gaziantep Grup Yarışması açılış seremonisinde sahada ve tribünlerde büyük bir heyecanla yerlerini alan halk oyunları sevdalılarına seslenen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, kültürel bir miras olan halk oyunlarının gelecek kuşaklara sağlıklı bir şekilde aktarılması adına kurumlar arası iş birliğiyle birbirinden önemli çalışmalara imza attıklarını belirtti. Başkan Fadıloğlu, "Halk oyunları, içinde barındırdığı kardeşlik duygusu, melodi, ritim ve hareket yapısı ile kültürel mirasımızın en önemli unsurları arasında. Biz de bu mirası gelecek nesillere sağlıklı bir şekilde aktarılması adına kurumlar arası iş birliğiyle birbirinden önemli çalışmalar gerçekleştiriyoruz. THOF Gaziantep Grup Yarışması'nda da bölgemiz kulüplerini misafir ediyoruz. Oyuncusu, hakemi, müzisyeni, idareci ve federasyon yetkilileri ile çok kıymetli ve büyük bir aileyi nitelikli şartlarda misafir etmekten mutluluk duyuyoruz. Derece sıralaması ne olursa olsun tüm ekipler gönlümüzün şampiyonu. Yarışmanın düzenlenmesinde emeği geçen herkesi yürekten kutluyorum. Türkiye Şampiyonası vizesi alan tüm ekiplerimize başarılar diliyorum" dedi.

"Kusursuz bir ev sahipliği yaptılar"

THOF Gaziantep Grup Yarışması açılış seremonisinde konuşma yapan THOF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ebru Öğütmen, Şehitkamil Belediyesi'nin kusursuz bir ev sahipliği yaptığını belirtti. Yönetim Kurulu Üyesi Öğütmen, "Yaşanan büyük deprem felaketinin ardından yaralarımızı sarmaya devam ediyoruz. Bölgemizde bu anlamda zor bir süreçten geçti. Buna rağmen bugün, yarışma sahnesinde yer alan tüm ekiplerimiz büyük bir tebriği hak ediyorlar. Şehitkamil Belediyemiz yarışmayı kusursuz bir şekilde organize etti. Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu, başta olmak üzere her detayın titizlikle planlanıp, icra edilmesinde emeği geçen tüm görevlilere federasyonumuz adına gönülden teşekkür ediyorum. Dün olduğu gibi bugün de Şehitkamil Belediyemiz, halk oyunlarımıza büyük destek veriyor. Ümit ediyorum ki ilerleyen dönemlerde çok daha geniş katılımlı yarışmalar düzenleriz. Organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP