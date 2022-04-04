Şampiyon güreşçiler Ankara'da coşkuyla karşılandı

ANKARA (DHA) - MACARİSTAN'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli güreşçiler, Ankara'da mehterle karşılandı. 11'inci kez altın madalya kazanan Rıza Kayaalp, "Şükürler olsun, ülkeme verebileceğim en güzel şeyin bu olduğunu düşünüyorum. 11'inci şampiyonluğum. 12'nci şampiyonluğu da alıp rekorun tek sahibi olmak istiyorum" dedi.

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda, grekoromen stil 67 kilo finalinde ev sahibi Macaristan'dan Krisztian Istvan Vancza'yı 3-1 yenerek Avrupa şampiyonu olan Milli sporcu Murat Fırat ise, "Bir önceki Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya kazanmıştım. Şükürler olsun şampiyon oldum. Önümüzde Dünya Şampiyonası var. Hız kesmeden devam edeceğim. Allah'ın izniyle Dünya Şampiyonası'nda da altın madalya ile geleceğim" dedi.