Galatasaray 26. Şampiyonluğunu Coşkuyla Kutladı

Trendyol Süper Lig'de üst üste 4, toplamda 26. kez mutlu sona ulaşan Galatasaray, şampiyonluk kupasına kavuştu.

Ligde bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden sarı-kırmızılı takım için RAMS Park'ta kutlama organizasyonu düzenlendi.

İstiklal Caddesi'ndeki Galatasaray Lisesi'nde bir araya gelen Galatasaray teknik ekibi ve futbolcuları, üstü açık otobüsle şampiyonluk turu attı. Galatasaray Lisesi'nden hareket eden otobüsle yola çıkan sarı-kırmızılılar, sonrasında Meşrutiyet Caddesi, Tepebaşı Işıklar, Tarlabaşı Bulvarı, Taksim Tüneli, Cumhuriyet Caddesi, Halaskargazi Caddesi, Mecidiyeköy Meydanı, Esentepe Büyükdere Caddesi, Büyükdere Caddesi Gültepe Kavşağı, 4. Levent'ten geçerek yaklaşık 3 saatlik yolculuğun ardından RAMS Park'a geldi. Galatasaraylı oyunculara yol boyunca çok sayıda taraftar eşlik etti.

"Dört Dörtlük Ş4mpiyon" sloganıyla düzenlenen kutlama için RAMS Park'a sahne kuruldu. Sarı-kırmızı sahnenin etrafında kulübün 25 şampiyonluğunu simgeleyen 5 adet büyük yıldız yer aldı.

Kutlama organizasyonu için Galatasaray Kulübü, 190,5 lira ile bin 905 lira arasında değişen fiyatlarla bilet satışı gerçekleştirdi. Yaz döneminde çimleri yenileyecek kulüp, saha içine ise 19 bin 50 lira karşılığında taraftar aldı. Kulübün satışa çıkardığı tüm biletler tükenirken kutlama tamamen dolu tribünler önünde yapıldı.

Stat kapılarının saat 17.00'de açılmasıyla başlayan kutlamalarda 20.15'e kadar Suat Ateşdağlı, Yalçın Asan ve Doğuş Çabakçor, DJ performansı sergiledi. DJ performanslarının ardından Doğuş Çabakçor eşliğindeki senfoni orkestrası Galatasaray marşları çaldı.

Yaklaşık 55 bin taraftar tribünde

Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasını yaklaşık 55 bin sarı-kırmızılı futbolsever statta izledi.

Kulübün açıklamasına RAMS Park'taki şampiyonluk gecesine RAMS Park'a 54 bin 527 taraftar bilet alarak giriş yaptı.

Dron şovu beğeni topladı

Galatasaray Kulübü, şampiyonluk kutlamasına dron şovuyla devam etti.

Gökyüzünde yüzlerde dron ile yapılan gösteri, "Dej4vu" ve "Domin4syon her sene sensin şampiyon" yazılarının gökyüzünde yer almasıyla başladı.

Ardından 10 numaralı formasıyla Leroy Sane, Lucas Torreira, kurtarış yapan Uğucan Çakır, Fenerbahçe derbisine attığı golden sonra yaşadığı gol sevinciyle Barış Alper Yılmaz, kırık kolunda demir yumruk olan Victor Osimhen, asker selamı veren Mauro Icardi, futbolculuğunun ardından teknik adamlığında da Galatasaray ile 4 sezon üst üste şampiyonluk yaşayan Okan Buruk'un görselleri gökyüzüne yansıtıldı.

26. şampiyonluğa özel hazırlanan görselin ardından gelecek sezonki hedef belirlendi. Kulüp, üst üste 5, toplamda 27. şampiyonluğu, gökyüzüne "Hedef 27" yazarak belirledi.

Sahne sırası şampiyonluğun mimarlarında

Kutlamalarda podyuma sırasıyla A takım personeli, başkan Dursun Özbek, kulüp ve Sportif AŞ yöneticileri, teknik ekip ile futbolcular podyuma çağrıldı.

Başkan Dursun Özbek, taraftarlar tarafından "Büyük başkan" tezahüratlarıyla karşılandı. Taraftarlar, kendilerini selamlayan Özbek'e "Bu taraftar seninle gurur duyuyor." şeklinde tezahürat yaptı.

Teknik direktör Okan Buruk ise sahneye büyük bir coşkuyla davet edildi. Tecrübeli teknik adam, sahneye çıkarken "Gerçekleri tarih yazar, tarihi Galatasaray" marşı çalınırken tribünler marşa coşkuyla eşlik etti. Tribünlere çağrılan Buruk, yumruk şov yaparak "oley" çektirdi.

Son olarak futbolcular, podyuma teker teker kendi seçtikleri şarkılar eşliğinde geldi.

Kupa ve madalyaları başkan Dursun Özbek takdim etti

Galatasaraylı futbolcular, şampiyonluk kupası ile madalyalarını kulüp başkanı Dursun Özbek'in elinden aldı.

Türkiye Futbol Federasyonundan hiçbir yetkilinin katılmadığı törende şampiyonluk kupasını Özbek, takım kaptanları Mauro Icardi, Abdülkerim Bardakcı ve Kaan Ayhan'a verdi. Futbolcular, kupayı coşkuyla havaya kaldırdı.

Bu sırada konfeti, duman ve havai fişek gösterisi yapıldı.

En büyük coşku Icardi'de

Galatasaray'ın Arjantinli Mauro Icardi, sarı-kırmızılı taraftarın en büyük coşkuyla karşıladığı futbolcu oldu.

Sözleşmesi sona eren ve takımda kalıp kalmayacağı belli olmayan kaptan Icardi, podruma en son çağrıldı. Kendisiyle özdeşleşen "Aşkın Olayım" şarkısıyla podyuma yürüyen Icardi'ye taraftarlar sevgi gösterisinde bulundu.

Tribünleri selamlayan Icardi, daha sonra takım arkadaşlarının oluşturduğu çemberin ortasında "üçlü" çektirdi. Golcü oyuncu etrafını saran arkadaşlarıyla şampiyonluğu kutladı.

Sacha Boey, sırtında Filistin bayrağı taşıdı

Fransız futbolcu Sacha Boey, İsrail'in soykırımına uğrayan Filistin'e destek verdi.

Sağ bek Boey, sahneye sırtında Filistin bayrağı taşıyarak çıktı. Boey'in bu hareketi, taraftardan büyük alkış aldı.

Galatasaray taraftarı, "Kahrolsun İsrail, Filistin'e özgürlük." şeklinde tezahürat yaptı.

Uğurcan, maziyi andı

Uğurcan, KADR'in "Hakim Bey" şarkısıyla podyuma yürüdü.

Sarı-kırmızılı ekibin milli file bekçisi Uğurcan Çakır, 2021-2022 sezonunda Trabzonspor ile yaşadığı şampiyonluğun kutlamasında takım arkadaşı Dorukhan Toköz ile "Hakim Bey" şarkısını söylemişti.

Barış Alper, horona devam etti

Galatasaray'ın Rizeli futbolcusu Barış Alper Yılmaz, bu sezon da horon oynadı.

Geçen sezon sahneye çıkarken horon oynayan Barış Alper, yine kemençe ve tulumu tercih etti. Yıldız futbolcunun horonuna takım arkadaşları da eşlik etti.

İlkay'ın tercihi, "Çocukluk Aşkımsın"

Galatasaray'ın orta saha oyuncusu İkay Gündoğan, sahneye "Çocukluk Aşkımsın" marşıyla yürüdü.

Uzun yıllar İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de top koşturan ve büyük başarılar yaşayan İlkay, sezon başında taraftarı olduğu Galatasaray'a imza attı. İlk sezonunda şampiyonluk yaşayan İlkay, şarkı tercihini sarı-kırmızılı takım için yazılan "Çocukluk Aşkımsın" marşından yana kullandı.

Galatasaray taraftarı da büyük sevgi gösterisinde bulunduğu tecrübeli orta saha oyuncusu için "Cimbom'un çocuğu İlkay Gündoğan" tezahüratları yaptı.

Sane, "Dudu" ile sahneye yürüdü

Galatasaray'ın Alman futbolcusu Leroy Sane, sahneye Tarkan'ın şarkısı eşliğinde çıktı.

Sezon başında sarı-kırmızılı takıma imza atan kanat oyuncusu, şampiyonluk kutlamasında şarkı tercihini Tarkan'ın "Dudu" şarkısından yana kullandı.

Jakobs, Afrika Uluslar Kupası madalyasıyla sahnede

Galatasaray'ın Senegalli sol beki Ismail Jakobs, podyuma Afrika Uluslar Kupası madalyasıyla geldi.

Bu yıl Fas'ta düzenlenen turnuvada mutlu sona ulaşan Senegal'in şampiyonluğu sonrasında iptal edilerek finaldeki rakibi Fas'a verildi. Jakobs, Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasına sırtında ülkesi Senegal'in bayrağı ve boynunda Afrika Uluslar Kupası altın madalyasıyla katıldı.

Senegal, finalde yaşanan olaylardan dolayı şampiyonluklarının iptal edilmesine tepki gösterirken kararı kabul etmediğini duyurmuştu.

Torreira, gözyaşlarını tutamadı

Uruguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira, duygulu anlar yaşadı.

Galatasaray'ın üst üste 4 şampiyonluk yaşamasında büyük katkısı bulunan Torreira, sahneye geçen aylarda kalp rahatsızlığı yaşayan babasıyla geldi. Hayatını kaybeden annesini sık sık anan ve onu çok özlediğini vurgulayan Torreira'nın babasıyla sahneye çıkmadan duygulanarak ağladığı görüldü.

Torreira, sahneye "hayatımı yaşamak" anlamına gelen, hayatın keyfini çıkarmayı, dans etmeyi ve neşeyle yaşamayı ifade eden İspanyolca "Vivir mi Vida" şarkısıyla çıktı.