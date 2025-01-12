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Sami Uğurlu: 'Alınan 1 puan iyi'

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Alanyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu, Sivasspor deplasmanından alınan 1 puanın önemli olduğunu belirtirken, pas tercihlerinde sorunlar yaşadıklarını ve 2. yarıda daha iyi bir performans sergileyeceklerini ifade etti.

- Sami Uğurlu: "Alınan 1 puan iyi"

Alanyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu:

"Pas tercihlerinde ciddi problemler yaşadık"

"Ligin 2. yarıları her zaman daha zor geçiyor"

SİVAS - Sivasspor deplasmanından 1 puanla ayrılan Alanyaspor'da Teknik Direktör Sami Uğurlu, maçın ardından yaptığı açıklamada, "Buradan alınan 1 puanda iyi. İstediğimiz yerde ligi bitirmek istiyoruz. 2. yarı daha farklı ve keyifli bir Alanyaspor olacağını biliyoruz" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Sivasspor deplasmanından 1-1'lik beraberlikle ayrılan Alanyaspor'da Teknik Direktör Sami Uğurlu, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Uğurlu, "Bu zamana kadar oynadığımız en kötü ilk 45 dakikaydı. Bizim önce yapmış olduğumuz baskıda farklı tercihler yaptık. Pas tercihlerinde ciddi problemler yaşadık. İkinci yarıda kendi oyunumuza dönerek oyunu değiştirdik. Oyunun son 10 dakikasına kadar tamamıyla oyunun kontrolü bizdeydi. Bu arada da golü bulduk. Daha dikkatli olsaydık 2. Golün bulurduk. Sivasspor'un da galibiyete ihtiyacı var. Son dakikalarda direkten dönen bir topları da var. Oyuna baktığımız da çok keyif verici değildi. Oyun olarak beni tatmin ettiğini söylemem. Sivas deplasmanında 1 puan almak çok değerli. Ligin 2. yarıları her zaman daha zor geçiyor. Bizim de transfere ihtiyacımız var. Oyuncu değiştirirken çok fazla zorlanıyoruz. Doğru yerlere, doğru isimleri alarak kadromuzu güçlendirmek istiyoruz. Çok daha iyi bir Alanyaspor olacağını düşünüyoruz. Buradan alınan 1 puanda iyi. İstediğimiz yerde ligi bitirmek istiyoruz. 2. yarı daha farklı ve keyifli bir Alanyaspor olacağını biliyoruz" diye konuştu.

Sami Uğurlu: 'Alınan 1 puan iyi'
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OĞUZHAN SARZEP - Spor
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