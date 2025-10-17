Salomon Cappadocia Ultra Trail'de Heyecan Başladı

KAPADOKYA'NIN büyüleyici coğrafyasındaki Salomon Cappadocia Ultra Trail'de heyecan start aldı.

12'nci kez düzenlenen organizasyon, bugün ilk kez düzenlenen 14K'lık parkurla başlarken, yarış heyecanı yarın 119K, 63K ve 38K ile devam edecek.

Organizasyon öncesinde Yunak Evleri'nde düzenlenen basın toplantısına; Nevşehir Vali Yardımcısı Mücahit Öztürk, Ürgüp Kaymakamı Ömer Coşkun, Ürgüp Belediye Başkanı Ali Ertuğrul Bul, Nevşehir İl Gençlik Spor Müdürü Mustafa Hakan Keskin, Kültür ve Turizm İl Müdürü Arda Hep, Salomon Türkiye Genel Müdürü Atilla Kuduoğlu, Argeus Travel & Events Kurucu Ortağı Aydın Ayhan Güney, Corendon Airlines Kurumsal İletişim ve Pazarlama Kıdemli Müdürü Pınar Pehlivan, Garmin Türkiye Genel Müdürü Hasan Güder, Noss Group Oteller Genel Müdürü Seçkin Özerler, Olgar Şirketler Grubu CEO'su Orkun Olgar ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) Spor Pazarlama Müdürü Serhan Sarı katıldı.

MÜCAHİT ÖZTÜRK: TÜM SPORCULARIMIZA KAZASIZ VE BAŞARILI BİR YARIŞ DİLİYORUM

Nevşehir Vali Yardımcısı Mücahit Öztürk, basın toplantısında yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Değerli konuklar, sevgili spor tutkunları, basınımızın güzide temsilcileri, hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi Kapadokya'nın eşsiz doğasında, peribacalarının gölgesinde, şahsım ve Nevşehir Valiliğimiz adına saygıyla selamlıyorum. Öncelikle sizlere, Nevşehir Valimiz Sayın Ali Fidan'ın selamlarını ve başarı dileklerini iletmek istiyorum. Bugün burada, Kapadokya'nın büyüsü eşliğinde sporun heyecanı ve tutkusuyla 12'nci kez dünyanın dört bir yanından sporcuları Kapadokya'da buluşturan Salomon Kapadokya Ultra Trail için bir araya geldik. Ben de şahsım adına, sanki yarışacakmışçasına bu heyecanı ve tutkuyu sizlerle paylaşıyorum. Çünkü inanıyorum ki bu ve bu tür etkinlikler Kapadokya'nın dokusuna, tarihine ve paha biçilmez değerlerine en uygun organizasyonlardandır. Yarış boyunca, sizler de bu mucize toprakların ihtişamını iliklerinize kadar hissedeceksiniz. Coğrafyanın sizleri nasıl büyülediğine bizzat şahit olacaksınız. Kapadokya, binlerce yıl boyunca farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış; hoşgörünün, barışın ve dayanışmanın sembolü olmuştur. Bugün burada, bu ruhu sporun birleştirici gücüyle bizlere yeniden hissettirmektedir. Bu yönüyle Kapadokya, tarih ve doğa turizminin yanı sıra, aynı zamanda sporun kalbinin de attığı bir merkez olma özelliğine ve potansiyeline sahiptir. Bu sebeple bizler de spor turizmi konusunda bölgemizin daha iyi noktalara geleceği inancını taşımakta ve çalışmalarımızı bu doğrultuda sürdürmekteyiz. Bu duygu ve düşüncelerle, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen tüm paydaşlara, kamu kurum ve kuruluşlarına, sponsorlara ve organizasyon komitesine teşekkürlerimi sunuyorum. ve elbette, tüm sporcularımıza kazasız ve başarılı bir yarış diliyorum."

ÖMER COŞKUN: İNŞALLAH DAHA NİCE 12 YILLARA DİYOR, EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR EDİYORUM

Ürgüp Kaymakamı Ömer Coşkun, yaptığı açıklamada, "Bu organizasyon önemli bir başarı. 4 aydır buradayım ve organizasyonun planlanmasıyla alakalı çalışıyoruz. Her başarının da bir hikayesi var. Başlangıçta 150 sporcunun yer aldığı ve bugün binlerce sporcunun yer aldığı Kapadokya'ya ayrı bir keyif katan bir organizasyon olmuş. Başarı hikayesini ayrı irdelemek lazım. Bu aslında bir ekip işi. Bir yerde birlik beraberliği yakalayamazsanız, sürdürülmesi mümkün olmuyor. Buna Kapadokya'daki her birim sahip çıkmış. İnşallah daha nice 12 yıllara diyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

ALİ ERTUĞRUL BUL: ORGANİZASYONA KATILAN SPORCULARIMIZI TEBRİK EDİYORUM

Ürgüp Belediye Başkanı Ali Ertuğrul Bul, "Herkes bir heyecan içinde, biz de ayrı bir heyecanlıyız. Aydın Ayhan Güney'e çok teşekkür ediyorum, ismimizi bütün dünyaya duyuruyor. Hem dayanıklılığı hem de mücadelenin yer aldığı organizasyona katılan sporcularımızı tebrik ediyorum" diye konuştu.

AYDIN AYHAN GÜNEY: BÜYÜMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Argeus Travel & Events Kurucu Ortağı Aydın Ayhan Güney, "Bizim için bir gurur tablosu. Bu kadar basın mensubunun da katılması bize cesaret veriyor. Dünya çapında bir marka haline geldi ve devam ediyor. Birçok yerde de dediğim gibi, bu organizasyon kişilerin ya da bir kurumun değil, bütün Kapadokya'nın, yerel yönetimlerin bir organizasyonu haline geldi. Onların verdikleri destekle de büyümeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

ORKUN OLGAR: KAPADOKYA DÜNYA ÇAPINDA BİR MARKA HALİNE GELDİ

Olgar Şirketler Grubu CEO'su Orkun Olgar, Salomon Kapadokya Ultra Trail organizasyonunun yoluna güçlenerek devam ettiğini vurgulayarak, "Burada olmak büyük gurur. Özellikle ilk günden bu yana organizasyona devlet kademelerinin destek vermesiyle devam ediyoruz. Türkiye'de birçok organizasyon yapılıyor ama devam edemiyor. Burada güçlenerek devam ediyoruz. Kapadokya dünya çapında bir marka haline geldi. Kapadokya markası özel bir yere geldi. Yerel yönetim devlet ve sponsorların desteği çok önemli. Artık bölgelerin kendini spor ve sanatla anlatmasının önemini görüyoruz" ifadelerini kullandı.

ATİLLA KUDUOĞLU: BÜYÜK BİR MESAFE KAT ETTİK

Salomon Türkiye Genel Müdürü Atilla Kuduoğlu, organizasyonu aynı zamanda bir sosyal sorumluluk projesi olarak gördüklerini belirterek, "Büyük bir mesafe kat ettik. 10 yıl önce başladığımız bu organizasyon dünya çapında bir hal aldı. Bunun büyük mutluluğunu taşıyoruz. Türk turizmi ve sporuna katlı sağladığımızı düşünüyoruz. Bu bizim için çok özel. Sosyal sorumluluk projesi olarak da değerlendiriyoruz bunu. Nice 10 yıllara gitmesini temenni ediyorum" dedi.

PINAR PEHLİVAN: SPORUN BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜNÜ DAHA DA YÜKSEKLERE ÇIKARACAĞIMIZA İNANCIMIZ ÇOK YÜKSEK

Corendon Airlines Kurumsal İletişim ve Pazarlama Kıdemli Müdürü Pınar Pehlivan, "Corendon ailesi olarak bugün en önemli doğa sporlarının bir parçası içinde yer almaktan dolayı mutluyuz. Ulusal ve uluslararası düzeyde pek çok takım ve organizasyonla büyümeye çalışıyoruz. Türkiye'deki turizmi 12 aya yayma amacındayız. Buraya da pek çok Avrupa ülkesinden yolcu taşıyoruz. Bu yıl 40'ıncı kilometrede Corendon CP'si yer alıyor. Ayrıca 30 kişilik ekibimizle de yarışta bulunacağız. Bu ruhu, sporun birleştirici gücünü daha da yükseklere çıkaracağımıza inancımız çok yüksek" diye konuştu.

SEÇKİN ÖZERLER: KEYİFLİ, HEYECANLI, SAKATLIKSIZ BİR ORGANİZASYON DİLİYORUM

Noss Group Oteller Genel Müdürü Seçkin Özerler, "Kapadokya'nın dünyaya tanıtılmasında büyük bir yeri olan organizasyonda yer almaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Keyifli ve heyecanlı, sakatlıksız bir organizasyon geçmesini diliyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

HASAN GÜDER: BURALARI TÜM DÜNYAYA TANITACAĞIZ

Garmin Türkiye Genel Müdürü Hasan Güder, "Her sene üzerine kat kat koyan bir organizasyon gerçekleşiyor. Elimizden geldiğince de her sene burada olacağız. Dünyanın her yerinden sporcular geliyor. Buraları tüm dünyaya tanıtacağız. Sporculara başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

ELİT ATLETLER MÜCADELE EDECEK

Türkiye'nin patika koşu takviminde özel bir yere sahip olan Salomon Cappadocia Ultra Trail'de elit atletler de yarışacak. İngiliz Kerlen Marcel, Salomon'un Kanadalı global atleti Christian Meier, Türk sporcular Beyza Güzel, İrem Can Ayaz, Üzeyir Söylemez, Mustafa Araç, Bilal Öztürk, Tuğçe Karakaya, Fatma Taş ve Necdet Ülker bu isimler arasında yer alıyor.

79 ÜLKEDEN 2 BİN 406 SPORCU YARIŞACAK

Salomon'un 10'uncu kez isim sponsorluğunu üstlendiği Cappadocia Ultra Trail, her yıl dünyanın dört bir yanından gelen binlerce sporcuyu Kapadokya'da buluşturuyor. Bu yıl kayıtların sona ermesiyle birlikte, organizasyonda 79 farklı ülkeden 879'u kadın, 1527'si erkek olmak üzere toplam 2 bin 406 sporcu yer alacak.

119K'lık parkurda 218 sporcu, 63K'lık parkurda 598, 38K'lık parkurda 1055 sporcu mücadele edecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Nevşehir Valiliği, Ürgüp Kaymakamlığı, Ürgüp Belediyesi, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ve Türkiye Atletizm Federasyonu'nun katkılarıyla gerçekleştirilecek organizasyonda; Corendon Airlines, Garmin, Noss Group, Royal Balloon Cappadocia ve Yunak Evleri co-sponsor olarak yer alacak. Avantgarde Collection, PT Academy ve Salcano destek sponsorları arasında bulunurken, Züber ürün sponsoru, Power Medya Group ise tanıtım destekçisi olacak. Etkinliğin sosyal sorumluluk ortağı ise yine Adım Adım olacak ve STK'lar için "iyilik peşinde koşulacak".

14K PARKURUNUN STARTI VERİLDİ

Salomon Cappadocia Ultra Trail'in bu sene ilk kez koşulan 14K parkurunun startı saat 15.00'te verildi. Yarışın startını, Nevşehir Vali Yardımcısı Mücahit Öztürk, Ürgüp Kaymakamı Ömer Coşkun, Ürgüp Belediye Başkanı Ali Ertuğrul Bul, Nevşehir İl Gençlik Spor Müdürü Mustafa Hakan Keskin, Kültür ve Turizm İl Müdürü Arda Keskin ve Argeus Travel & Events Kurucu Ortağı Aydın Ayhan Güney verdi. 535 sporcu sporcu, Kapadokya'nın eşsiz patikalarında ve vadilerinde koşu heyecanı yaşadı.