Salim Kayıcı, Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanlığı'na Yeniden Seçildi

Türkiye Kick Boks Federasyonu başkanlığına yeniden Salim Kayıcı seçildi.

Federasyonun 6. olağan genel kurulu, Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndaki B2 konferans salonunda yapıldı. Seçimde, mevcut başkan Salim Kayıcı ve Şahin Eroğlu yarıştı.

Kayıcı, kullanılan 191 oyun 119'unu alarak bir kez daha Türkiye Kick Boks Federasyonu başkanı oldu. Eroğlu, 71 delegenin oyunu alırken 1 oy da geçersiz sayıldı.

Salim Kayıcı başkanlığındaki yeni yönetim kurulunda Alaaddin Varol, Ümit Karataş, Uğur Sezer, Tarık Şebik, Faruk Sönmez, Turan Konak, İsmail Hakkı Demircioğlu, Tümay Ünal, Ersan Turan ve Seda Duygu Aygün yer aldı.

Divan başkanlığını Hasan Kartal'ın yaptığı genel kurulda, faaliyet ve denetim raporları da ibra edildi.

Kayıcı, yaptığı konuşmada, 17 yıllık yönetimi süresince sporcuların elde ettiği başarılar ve icraatlarını anlatarak "Dünya, Avrupa, Akdeniz şampiyonalarında takım halinde şampiyonuz. Kick boksta bir tek olimpiyat madalyası yok. Kick boks olimpik olsaydı altın madalyayı, camiamız ve milli takımımız adına Türkiye'ye yazdırırdık. Aktif lisanslı sporcu sayısı açısından spor federasyonları arasında 4. sıradayız." diye konuştu.

Kick boksun olimpiyat programına girmesi için uluslararası ve kıtasal yönetim organlarıyla beraber çalışmaya devam ettiklerini söyleyen Kayıcı; yeni dönem için hedefleriyle ilgili de bilgi vererek, "Hiçbir zaman bu camiadan kendimi soyutlamadım. İki ailem var. biri kendi ailem, diğeri büyük kick boks ailesi. Beni defalarca şikayet ettiler. Teftişten temiz çıktık. Savcılığa suç duyurusunda bulundunuz, ondan da temiz çıktık. Atılan iftiraları sapasağlam atlattık. Yapacağımız çok iş var." ifadelerini kullandı.